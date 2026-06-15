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Nočni ruski napad na Kijev: gori zgodovinski simbol

Kijev, 15. 06. 2026 06.42 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Požar v Kijevsko-pečerski lavri po nočnem napadu

Ruska vojska je ponoči izvedla nov val napadov z balističnimi raketami na Kijev, pri čemer je zadela zgodovinsko katedralo Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-pečerski lavri, enega najpomembnejših zgodovinskih in verskih simbolov pravoslavja.

V napadu je bilo poškodovanih tudi več stanovanjskih blokov. V prestolnici so bili po poročilih ubiti štirje ljudje, ranjenih pa je bilo 23, vključno z otrokom in nosečnico.

Kijevo-pečersko lavro, obsežen samostanski in jamski kompleks, v katerem se nahajajo nekatera najpomembnejša pravoslavna svetišča in relikvije, je zajel plamen. To je drugič od začetka obsežne ruske invazije, da je bil kompleks zadet. Pred tem je bil nazadnje poškodovan v drugi svetovni vojni. 

"Streha enega najsvetejših krajev v krščanskem svetu, Vnebovzetne katedrale Kijevsko-pečerske lavre, gori. Molimo za rešitev tega svetišča pred uničenjem. To je še en ruski zločin proti človeštvu, zgodovini in krščanstvu," je ponoči na družbenih omrežjih zapisal metropolit Epifanij, poglavar ukrajinske pravoslavne cerkve.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča o več kot deset gasilnih tovornjakih, ki poskušajo pogasiti plamene. Na eni strani cerkve je videti veliko luknjo, delno uničena je bila tudi streha.

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je dejala, da gre za "brutalen napad na naše ljudi in našo dediščino". Zunanji minister Andrij Sibiha pa je napovedal, da bodo pri Unescu in drugih mednarodnih organizacijah zahtevali ustrezen odziv na tovrsten "državni barbarizem".

Pet reševalcev pa je umrlo v mestu Harkov na severovzhodu, ko so poskušali pogasiti požar, ki ga je povzročil ruski napad. V ukrajinskem napadu na mesto Tula južno od Moskve so bili medtem danes po navedbah lokalnih oblasti ubiti trije ljudje, še trije pa ranjeni.

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