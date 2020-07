Nočni spopadi v Beogradu, več poškodovanih

Potem ko so pred stavbo skupščine znova izbruhnili neredi, je policija tja okrog 23. ure poslala okrepitve. Pred skupščino je bilo nato v spopadih več poškodovanih, med njimi tudi policist. Nekateri so zaradi solzivca potrebovali zdravniško pomoč.

Policija, ki je napadla demonstrante iz več smeri, je nato protestnike potisnila proti cerkvi Sv. Marka. Spopadi so se nadaljevali pri glavni pošti, kjer je položaje zasedel policijski kordon in demonstrante na Bulevarju Kralja Aleksandra znova napadel s solzivcem. Naskok policije je številne protestnike pognal v beg, N1 pa je poročal, da je prišlo do stampeda.

V parku Tašmajdan je policija po poročanju srbskih medijev "aretirala več nasilnih protestnikov". Okrog ene ure zjutraj so se razmere na ulicah Beograda vendarle umirile.

Več poškodovanih novinarjev

"V dveh dneh je bilo poškodovanih pet naših novinarjev in fotoreporterjev,"je sporočil glavni urednik agencije Beta Dragan Janjić. "V roko fotografinje Svetlane Dojčinovićje priletel predmet, fotograf Miloš Miškov pa je utrpel udarec v glavo z opeko. Oba projektila sta prišla iz skupine demonstrantov. Miškov ima frakturo lobanje in se še vedno nahaja na urgenci. Sicer je pri zavesti in vsi upamo, da bo z njim vse v redu."

V preteklih dneh so bili poškodovani še en novinar ter dva snemalca agencije. Preteklo noč so neznanci napadli tudi novinarko Al Jazeere Natalijo Lučić ter snemalca Tareka Anija.

"Protestov ni ugrabil nihče, vendar izgubljajo naboj"

Sociolog Jovo Bakić se ne strinja z ocenami nekaterih, da naj bi bili protesti že ugrabljeni, vendar poudarja, da energija ljudi na ulicah vendarle počasi usiha. "Ostali so desničarji, nekaj levičarjev in velik del naroda, ki je dovolj uporniški, da se ne želi vdati."

"Ko so protesti spontani in neorganizirani, je to dobro, ker gre za pristno energijo ljudstva, vendar po drugi strani ni mogoča učinkovita organizacija proti nasilju oblasti, ki ves čas izziva spopade," je dejal Bakić za N1.

Po njegovem mnenju prejšnjo noč na ulicah ni bilo desničarjev, zvestih Vučićevemu režimu. Bakić je prepričan, da izbruhi nasilja le pomagajo trenutni oblasti.