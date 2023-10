Ultimat Izraela: Sever Gaze ima 24 ur za evakuacijo milijona prebivalcev

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan se je nato odzval na izjavo ZN, pri čemer je zagovarjal ukaz za evakuacijo in dejal, da je izjava mednarodnega organa sramotna, poroča britanski BBC . Med drugim je dejal, da je Izrael prebivalce Gaze opozoril vnaprej in tako skušal "zmanjšati škodo za tiste, ki niso vpleteni" v vojaško operacijo proti palestinskemu oboroženemu gibanju Hamas.

"Nemogoče je, da bi se takšen premik zgodil brez uničujočih humanitarnih posledic," so zapisali. Dodali so, da "odločno pozivajo k preklicu takšne odredbe, s čimer bi se izognili temu, da bi se že tako tragična situacija spremenila v katastrofalne razmere" .

Izraelska vojska je po navedbah uradnikov ZN v Gazi sporočila, da se morajo vsi, ki živijo v severnem delu Gaze, v naslednjih 24 urah umakniti na jug te palestinske enklave. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je povedal, da na tem območju živi okoli 1,1 milijona ljudi, kar je približno polovica prebivalstva celotnega območja Gaze. Ukaz je bil izdan kmalu po polnoči, ZN pa so v izjavi pozvali, naj ga izraelska vojska prekliče.

Izraelska vojska je sporočila, da so ponoči njena bojna letala napadla pet stavb na območju Gaze, ki naj bi jih uporabljali vidni operativci gibanja Hamas. "Bojna letala so napadla Hamasove prostore za nadzor bojnih operacij, tarča sta bila dva teroristična operativca," je IDF sporočil na Telegramu.

Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajel Hamas. Nadaljuje tudi silovito bombardiranje palestinske enklave, kjer je svoje domove po podatkih ZN zapustilo že več kot 423.000 ljudi.

"Združeni narodi so si dolga leta zatiskali oči pred oboroževanjem Hamasa, sedaj pa, namesto da bi stali ob strani Izraelu, katerega državljane so pobili Hamasovi teroristi, pridigajo naši državi. Bolje bi bilo, da se osredotočijo na vrnitev talcev, obsodijo Hamas in podprejo pravico Izraela do obrambe," je dejal Erdan.

Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da so v Gazi doslej zabeležili najmanj 34 napadov na zdravstvene ustanove. Dodajajo, da je bilo doslej v izraelskih zračnih napadih ubitih 11 zdravstvenih delavcev, 16 pa ranjenih.

Egipt je medtem pozval Izrael, naj zaustavi zračne napade na območju Rafaha, edinega mejnega prehoda med Gazo in Egiptom. V objavi so zapisali, da je mejni prehod še vedno odprt, vendar so objekti na palestinski strani uničeni zaradi večkratnega bombardiranja izraelske strani. Ministrstvo je še dodalo, da je dostava mednarodne pomoči mogoča prek letališča Al-Arish na severnem Sinaju.

Von der Leyen in Metsola danes v Izrael

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bosta danes obiskali Izrael, da bi izrazili solidarnost z žrtvami terorističnih napadov gibanja Hamas ter se sestali z izraelskim političnim vodstvom. V Izraelu danes pričakujejo tudi visoke politične predstavnike več drugih držav.

O izraelsko-palestinskem konfliktu, ki se je znova razplamtel v soboto z napadom Hamasa na Izrael in ostrim odgovorom izraelske vojske nanj, bo danes razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Članice VS so o tem razpravljale že v nedeljo, a niso sprejele nobenega uradnega sklepa.

Iz EU se že vse od sobotnega napada Hamasa na Izrael, na katerega je izraelska vojska odgovorila z napadi na Gazo, vrstijo izrazi solidarnosti z Izraelci. V Bruslju so se v sredo žrtvam Hamasovega napada poklonili tudi z minuto molka.

V Izraelu danes pričakujejo tudi nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock in italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, pa tudi ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina, ki naj bi na obisku znova potrdil neomajno zavezanost ZDA pri zagotavljanju varnosti Izraela. Ameriški zunanji minister Antony Blinken se je v Izraelu mudil v četrtek in obljubil, da bodo ZDA izpolnile vse zahteve Izraela po vojaški pomoči.

Od začetka spopadov je bilo na obeh straneh ubitih skupno že več kot 2700 ljudi, na tisoče je ranjenih. Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajel Hamas.

Na območju Gaze je od začetka obstreljevanja po podatkih ZN razseljenih že več kot 338.000 ljudi, vrstijo se pozivi k vzpostavitvi humanitarnega koridorja in spoštovanju mednarodnega prava.