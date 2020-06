Nebo nad Avstralijo razsvetlil neznani leteči objekt. 'Gre za nekaj res posebnega'

Avstralija je ta vikend doživela dogodek, ki ga številni ne bodo nikoli. V bližini Zemlje se je namreč gibalo neko telo, ki je na nočnem nebu povzročilo pravi spektakel. Zeleno-modra obarvana repatica, ki je za kratek čas vstopila v atmosfero in se odbila v vesolje, je za zdaj še neznana, a strokovnjaki so navdušeni.

Zahodna Avstralija je doživela vstop in izstop asteroida ali meteorja, ki se je po zadnjih dognanjih najverjetneje odbil od atmosfere. Prvotno so strokovnjaki domnevali, da bi bil lahko "krivec" asteroid 2002 NN4. Slednji je asteroid velikosti 650 metrov, ki so ga odkrili, kot se skriva v imenu, leta 2002. Sicer je velikost, ki smo jo napisali, nekakšno amatersko povprečje, saj je asteroid izrazito podolgovat, a naj bi sodeč po podatkih na strani, ki spremlja vesoljska telesa, svoj vrhunec luminiscence dosegel 11. junija, zato so to teorijo hitro ovrgli.

Prav tako je 2002 NN4 nekaj milijonov kilometrov stran, objekt, ki pa je viden na posnetkih, pa je vsekakor bližje. Za zdaj neznani objekt je navdušil astronome po Avstraliji in tudi drugje, saj obstajajo številni posnetki tega enkratnega dogodka, saj skupki kamenja, kovin in ledu najpogosteje zgorijo v atmosferi. Redki dosežejo tla, kot se je zgodilo na našem novomeškem, odboj od atmosfere, pa zelo redko ujamejo na kamere, saj mora takšno telo dovolj globoko stopiti v atmosfero, da ga trenje segreje in se tudi bolj sveti, a hkrati dovolj hiter in plitek, da ga fizikalni procesi odbijejo nazaj na njegovo pot okoli Sonca.

Renae Sayersiz vesoljskega, znanstvenega in tehnološkega centra Univerze Curtin je za avstralski ABC dejala, da gre najverjetneje za naravni objekt. "To je bilo enkratno, spektakularno,"je dejala."To je bila čudovita zelena kroglica, sploh s tem čudovitim dolgim repom." Razlaga, da objekt ni razpadel, saj bi v nasprotnem primeru videli razpadanje, prasketanje in spreminjanje svetilnosti.

