Nočno streljanje v Podgorici: žrtev naj bi bila povezana s Škaljarskim klanom

Umorjeni naj bi bil pred tem obsojen na tri leta zapora zaradi nezakonite posesti orožja in eksplozivnih snovi. Osumljen je bil tudi umora iz junija 2020, a je bil na koncu oproščen, poroča portal vijesti.

Nočno streljanje na ulici Svetozara Markovića v Podgorici je potrdila tudi policija. "V sodelovanju s tožilcem na višjem državnem tožilstvu v Podgorici izvajamo nujne in celovite ukrepe ter dejanja za ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin dogodka, identifikacije in prijetja storilca," so sporočili iz policijske uprave.