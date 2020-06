Nogometaš Gane na letališču preživel kar 74 dni zaradi ukrepov v času pandemije

Rezerviral je let v Gano za 30. marec, teden dni pred tem pa je z vlakom pripotoval v Mumbaj. "V Mumbaju nisem poznal nikogar. Videl sem policista in mu povedal svojo zgodbo. Rekel mi je, naj grem na letališče," je Muller povedal za CNN . Tri dni kasneje je indijski premier Narendra Modi oznanil tritedensko zaprtje javnega življenja v državi. Odpovedani so bili tudi vsi mednarodni leti.

Muller je tako ostal na letališču v Mumbaju, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport."Zaposleni na letališču so bili zelo prijazni. Nosili so mi hrano, veliko so mi pomagali," pove 23-letnik.

Indijska vlada pa je ukrepe, ki naj bi sprva trajali 21 dni, podaljševala.Muller je kontaktiral ganski konzulat v Mumbaju, a tam so mu dejali, da ne morejo storiti ničesar. "Ni me skrbelo, ker sem vedel, da bom nekega dne že prišel domov. So stvari v življenju, ki jih enostavno ne moreš spremeniti."

Varnostnik na letališču mu je na koncu svetoval, naj svojo zgodbo deli na družbenem omrežju Twitter. Njegov tvit je videl tudi lokalni novinar, ga delil in pri tem označil zveznega ministra za turizem Aaditya Thackerayja, ki je obenem tudi predsednik mumbajske nogometne zveze.

In le nekaj ur zatem so Muller odpeljali z letališča v hotel, kjer pa bo moral počakati na let domov. Skupno je na letališču preživel kar 74 dni.