Z zelenic v zapor: nekdanji topničar tihotapil 60 kilogramov konoplje

Gre za nekdanjega angleškega reprezentanta mlajših selekcij do 17 in 19 let, ki je igral za klube, kot so Livingston, Aberdeen, Ipswich, Bristol, Queens Park Rangers, Cardiff in tajsko moštvo PTT Rayong.

Nazadnje je nosil dres škotskega drugoligaša Greenock Morton, pri katerem pa so takoj po pričanju na sodišču z njim prekinili pogodbo zaradi vpletenosti v trgovanje s prepovedanimi mamili, poroča BBC.