Tožilstvo za 44 huliganov zahteva pripor, oni se branijo: 'Mislili smo, da so Boysi'

Navijači Hajduka, ki so v soboto zvečer na poti domov z derbija proti Dinamu v Zagrebu napadli policiste na avtocesti, stopajo pred preiskovalne sodnike. Tožilstvo za vseh 44 zahteva pripor. Neuradno vsi vztrajajo, da so nedolžni. Grozi jim do pet let zaporne kazni, če jih bodo policisti preganjali za težja kazniva dejanja, pa tudi več.

V Veliki Gorici danes potekajo zaslišanja navijačev, osumljenih, da so sodelovali v agresivnih napadih na policiste na hrvaški avtocesti v soboto zvečer. Kot poroča Jutarnji, so osumljenci med tem, ko so v spremstvu policistov prihajali na sodišče, skrivali svoje obraze. Čez glavo so si poveznili majice ali si z rokami pokrili obraz. Tožilstvo za vseh 44 navijačev zahteva pripor. Po neuradnih informacijah Telegrama se jih je večina odločila za zanikanje krivde. Nekaj aretiranih je povedalo, da so jih policisti neupravičeno pridržali in da pri napadu sploh niso sodelovali, pač pa so iz svojih vozil izstopili, da bi preverili razlog, zakaj se je kolona vozil pred njimi ustavila. "Nastal je vsesplošen nemir, dim in vpitje. Ko je policija streljala, smo se prestrašili in poskušali pobegniti, a so nas kmalu zatem obkolili in položili na tla," je opisal eden od njih. Zanikal je tudi, da bi vedel za načrtovan napad na policijo. "Veste, kaj sem najprej pomislil? Da so nas prestregli in napadli Boysi! Takšna je resnica, to smo mislili," je še dodal.

Za kaznivo dejanje povzročanja nemirov jim grozi do pet let zaporne kazni. Za zdaj še ni podatkov, da bo kdo od osumljencev preganjan tudi zaradi napada na policiste ali celo poskusa umora. Eden od huliganov je namreč vrgel gorečo baklo v policijski kombi, v katerem so bili vsaj trije policisti. Ker kriminalistična preiskava še poteka, ni izključeno, da bodo sledile ovadbe za težja kazniva dejanja. Policija naj bi sicer dva osumljenca v preteklosti že obravnavala – enega zaradi enakega kaznivega dejanja, drugega pa zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Spomnimo Kot smo že poročali, se je incident zgodil na avtocesti med Zagrebom in Karlovcem. V koloni je bilo 260 vozil z okoli 1500 navijači, spremljala jih je policija. "Ko je kolona vozil prispela do Desinca, so se ustavili, blokirali promet, stekli ven in napadli policijo. Policistov je bilo 16, navijačev pa več kot sto," so poudarili policisti na nedeljski tiskovni konferenci.

Navijači so bili zelo agresivni – policiste so napadli s steklenicami, kamni, pirotehničnimi sredstvi in palicami. Policisti so jih skušali pomiriti, a ker ni bilo odziva, so uporabili prisilna sredstva. "Trije policisti so streljali. Dva sta streljala v zrak, eden je sprožil štiri strele, drugi osem. Tretji je sprožil osem strelov v zrak, nato pa še 11 v beton. Predvidevamo, da sta bila pri tem poškodovana dva navijača," so pojasnjevali predstavniki policije.

