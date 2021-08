Nokavtiral Nemca, ker mu je zlomil vzvratno ogledalo: padel je in umrl

Hrvaško pretresa vest o mrtvem moškem, ki so ga našli v bližini plaže v Baški na otoku Krk. Prvi izsledki preiskave kažejo, da gre za uboj iz malomarnosti, poroča Novi list.

Tragedija se je zgodila v vzhodnem predelu naselja Baška, imenovanem Kricin, v ozki dvosmerni ulici nad plažo. Tam je, kot neuradno navaja omenjeni časnik, voznik avtomobila z zagrebškimi registrskimi oznakami v nekem trenutku (še pravi čas, sicer) v vzvratnem ogledalu zagledal moškega. Očitno se je za las uspel izogniti nesreči. Nemško govorečega turista pa je Hrvatova nepazljivost pri vožnji tako razjezila, da je skozi okno segel v vozilo in neprevidnemu vozniku iz notranjosti avtomobila odlomil vzvratno ogledalo. Glasni očitki so se stopnjevali, nakar je Zagrebčan stopil iz avtomobila. Po krajšem prepiru je voznik, kot so za Novi list povedali očividci, tako močno udaril pešca, da je ta padel in na kraju umrl.

Hrvaški mediji za zdaj ne razpolagajo z informacijami, ali je smrt posledica samega udarca, ali je nesrečni Nemec pri padcu z glavo udaril v tla. Več podrobnosti o vzroku smrti bo znanih po zaključku obdukcije.

Oživljali so ga več kot uro, osumljenega pridržali

Novi list je od stanovalce ulice, kjer se je tragedija zgodila, še izvedel, da so Nemca večkot eno uro oživljali, a neuspešno. Navajajo tudi, da je voznik star okoli 40 let, turist pa približno deset let starejši.

Policija dogodka danes še ni uradno komentirala. So pa sinoči sporočili, da so v popoldanskih urah prejeli prijavo o mrtvem moškem v ulici nad baško plažo na otoku Krku. Na kraju dogodka je bila opravljena preiskava, ki jo je vodil namestnik županijske državne odvetnice z Reke, so sporočili s Policijske uprave primorsko-goranske. Kriminalistična preiskava poteka pod njihovim okriljem. "Ena oseba je pridržana, ugotavljanje relevantnih dejstev in okoliščin, ki so privedle do tega dogodka se nadaljuje," so še navedli. Truplo pokojnega naj bi prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko na obdukcijo.