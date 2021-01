Med nominiranci Greta, Navalni, Trump in Pedro Opeka

Nobelov inštitut v Oslu je do konca januarja sprejemal nominacije za Nobelovo nagrado za mir. Kandidate lahko predlagajo parlamentarci in ministri iz vseh držav, nekdanji nagrajenci in profesorji določenih univerz. Med letošnjimi nominiranci so med drugim gibanje Črna življenja štejejo, Svetovna zdravstvena organizacija, Greta Thunberg, Donald Trump in številni drugi. Premier Janša pa je nominiral misionarja Pedro Opeko.

Danes je zadnji dan za prijavo nominacij za Nobelovo nagrado za mir. Norveški Nobelov inštitut, ki odloča o dobitniku prestižne nagrade, nominirancev ne komentira. Prav tako imena nominirancev ne razglaša. Se pa za javno razkritje nominacije lahko odločijo tisti, ki nominirance predlagajo. V javnosti je tako do zdaj zakrožilo že več imen nominirancev za letošnjo nagrado. Poglejmo, kdo vse je med nominiranci. Pedro Opeka Slovenski premier Janez Janša je za letošnjo Nobelovo nagrado za mir predlagal misijonarja Pedra Opeko in njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa, ki deluje v predmestju Antananarivo na Madagaskarju. Kot so ob tem sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Pedro Opeka v teh treh desetletjih s svojim združenjem "bojeval številne bitke proti revščini, ljudem na obrobju družbe je dajal upanje in jim zagotavljal možnosti in priložnosti, da so si ponovno povrnili svoje dostojanstvo". V nominaciji so poudarili, da je Opeka svoje celotno življenje posvetil temu, da pomaga ljudem, ki živijo v obupnih življenjskih razmerah v mestu Antananarivo.

icon-expand Pedro Opeka FOTO: AP

"Zahvaljujoč prizadevanjem Pedra Opeke in prizadevanjem njegovih zavzetih malgaških sodelavcev, so v Akamasoi doslej pomagali več kot pol milijona najrevnejšim ljudem na Madagaskarju. Poleg tega, združenje Akamasoa letno razdeli tudi približno pet milijonov obrokov hrane," so izpostavili v nominaciji. Kot je ob nominaciji poudaril premier Janša, je "pristop Pedra Opeke in njegovega združenja Akamasoa k razvoju družbe in humanitarnosti celovit, dejavnost Pedra Opeke pa pooseblja cilje OZN. Humanitarna prizadevanja Pedra Opeke in njegovih malgaških sodelavcev sta tako postala globalni mirovni projekt v boju proti revščini, marginalizaciji in krivicam, da bi revnim ljudem po svetu omogočili življenje, vredno človeškega bitja". Gibanje Črna življenja štejejo Norveški poslanec Petter Eide je sporočil, da je za letošnjo Nobelovo nagrado za mir nominiral gibanje Črna življenja štejejo, ki se zavzema za pravice temnopoltih v ZDA. Gibanje, ki je bilo ustanovljeno leta 2013, je zagon dobilo maja lani po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je ubil policist. Incident je sprožil množične proteste po ZDA, ki so se razširili tudi po svetu. "To gibanje je postalo eno najmočnejših svetovnih gibanj za boj proti rasni nepravičnosti," je dejal poslanec socialistov Eide. "Razširilo se je tudi v številne druge države in okrepilo zavest o pomenu boja proti rasni nepravičnosti," je dodal. Aleksej Navalni Med letošnjimi nominiranci za Nobelovo nagrado za mir je tudi ruski opozicijski voditeljAleksej Navalni. Predlagali so ga ruski akademiki zaradi njegovih prizadevanj za miroljubno demokratizacijo Rusije.

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP

Mednarodna mreža za preverjanje dejstev (IFCN) Norveška poslanka Trine Skei Grande je v četrtek sporočila, da je za letošnjo Nobelovo nagrado za mir nominirala Mednarodno mrežo za preverjanje dejstev (IFCN). Kot je dejala, živimo v času, ko je boj proti lažem zelo pomemben. "Letos sem za Nobelovo nagrado za mir predlagala kontrolorje dejstev. Oni potrebujejo našo pomoč," je poslanka zapisala na Twitterju. IFCN deluje v okviru ameriške neprofitne medijske organizacije Poynter Institute, sestavlja pa jo več deset medijev in organizacij, ki se ukvarjajo s preverjanjem dejstev, med njimi slovenski portal Oštro. Greta Thunberg Ena od nominirancev je tudi mlada švedska aktivistka Greta Thunberg. V nominaciji so izpostavili, da gre za eno najbolj izpostavljenih zagovornikov boja proti podnebnim spremembam, ki je soustanovila gibanje mladih Petki za prihodnost. Od leta 2018 je bila Thunbergova dvakrat zapored nominirana za Nobelovo nagrado za mir, prejela je še več drugih priznanj in nagrad.

icon-expand Greta Thunberg FOTO: Profimedia

Donald Trump Norveški poslanec Christian Tybring-Gjedde populistične desničarske stranke Progres je že lani septembra nominiral nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Nobelovo nagrado za mir za leto 2021. Kot glavni razlog za nominacijo je izpostavil njegov prispevek k "normalizaciji odnosov med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati". Isti politik je sicer Trumpa nominiral tudi leta 2018. Po napadu na Kapitol, ki ga je Trump podžgal s svojimi pozivi k protestom in zavračanjem volilnega poraza, je sicer Tybring-Gjedde dejal, da ni prepričan, da je Trump primeren za voditelja.

icon-expand Donald Trump FOTO: AP