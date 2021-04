Svet makedonskih veleposlanikov se je odzval na domnevni slovenski non-paper o Zahodnem Balkanu in ga obsodil. Veleposlaniki so ob tem opozorili, da etnocentrizem, nacionalizem ter novo zarisovanje meja lahko vodi v prelivanje krvi z globokimi posledicami za celotno jugovzhodno Evropo.

"Dejstvo je, da so ključne teze, oblikovane v povsem nevarno idejo, dane na papir," je v odzivu po poročanju makedonske tiskovne agencije MTI sporočilo neprofitno združenje makedonskih veleposlanikov in nekdanjih zunanjih ministrov. Ob tem so dodali, da naj bi neuradni dokument poslala Slovenija in njen premier pred slovenskim prevzemom predsedovanja EU v drugi polovici letošnjega leta.

icon-expand Janez Janša trdi, da ne obstaja non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH. FOTO: Miro Majcen

Svet makedonskih veleposlanikov je še posvaril, da je v dokument vključena večina balkanskih držav, polnopravnih članic Nata in morebitnih novih članic EU, sam dokument pa "projicira razmere, ki se ne smejo in jih ni mogoče reševati v izoliranih evropskih krogih in/ ali pisarnah nekoga".Opozoril je tudi, da bi lahko bil non-paper "nevarna igra", ki lahko sproži "katastrofalen plaz". T. i. non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in sproža številne odzive zlasti v regiji, je minuli teden objavil portal Necenzurirano. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premier Janez Janša posredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH.

Slovenski premier Janez Janša je minuli petek bošnjaškega člana predsedstva BiH Šefika Džaferovića v telefonskem pogovoru obvestil, da ne obstaja non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopaval ozemeljske celovitosti BiH.

Medtem pa je obstoj spornega zemljevida v oddaji Volitve 2021potrdil albanski premier Edi Rama. Novinar se je v oddaji namreč navezal tudi na non-paper slovenskega premierja, ki govori tudi o ideji Velike Hrvaške in Velike Albanije, ter v zadnjih dneh močno odmeva v Evropi."Ste vi to videli? Vam to kaj pomeni, gre za državo Evropske unije, ki je poslala v Bruselj tako idejo," je Ramo vprašal novinar, na kar je premier odgovoril, da "je to videl in tudi govoril z njim". Na nadaljnje vprašanje, s kom natanko je govoril, je Rama priznal: "S predsednikom vlade Slovenije že pred časom."