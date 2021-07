Non-paper: Objava bi imela jasen in neposreden vpliv na odnose EU z njenim sosedstvom

"Zahtevani dokument obravnava zelo občutljivo temo, njegova objava pa bi imela jasen in neposreden vpliv na odnose EU z njenim sosedstvom in s tem spodkopala javni interes v mednarodnih odnosih," je Evropski svet zapisal v odgovoru, ki ga je APA prejela v torek. Spričo te ocene in relevantnih pravnih določil nimajo druge možnosti, kot da zavrnejo posredovanje dokumenta, ne glede na osrednji pomen svobode medijev, so odločili v Evropskem svetu.

Za avstrijsko agencijo so v Svetu EU že v začetku junija potrdili, da obstaja dokument, ki je povezan z domnevno slovenskim non-paperjem o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu. Vendar so se po preučitvi zadeve odločili, da dostopa do dokumenta ne bodo odobrili, ker da zadeva jasno spada med izjeme direktive, po katerih institucije lahko zavrnejo dostop do dokumentov, katerih razkritje bi "ogrozilo javni interes (...), še posebej mednarodne odnose".