Nor naval na Thompsonov koncert: vstopnice preprodajajo po 260 evrov

Thompson, ki sicer zase pravi, da je domoljub, v svojih pesmih propagira totalitaristično ustaško ideologijo in poveličuje zločine, ki so jih pripadniki ustaškega gibanja nad Srbi, Judi in Romi med drugo svetovno vojno izvrševali na območju t. i. Neodvisne države Hrvaške. Znan je po uporabi zloveščega ustaškega pozdrava "Za dom spremni!" v eni svojih pesmi, po obrambi in propagiranju izročila medvojne ustaške tvorbe Neodvisne države Hrvaške in ustaštva ter tako posredno tudi nacizma in fašizma in kolaboracije z nacisti in fašisti.