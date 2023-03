Norčevanje Prigožina: Kandidiral bom za predsednika Ukrajine

Jevgenij Prigožin, šef zloglasne Wagnerjeve skupine, je v zadnjem izzivalnem sporočilu izjavil, da se namerava s fronte "preseliti v pisarno in se posvetiti političnemu življenju". Čeprav gre za enega glavnih krvnikov v vojni, je izjavil, da je "Dovolj prelivanja krvi" in da naj bi imel zdaj druge ambicije. V videoposnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je Prigožin napovedal svoje nove cilje. "Odločil sem se, da bom leta 2024 kandidiral za predsednika Ukrajine proti Porošenku in Zelenskemu," je napovedal kar s fronte, medtem ko so v ozadju odmevale eksplozije. "Če bom zmagal, bo vse v najlepšem redu. Ne bo več potrebe po orožju."

V videoposnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je Prigožin napovedal svoje nove cilje. "Odločil sem se, da bom leta 2024 kandidiral za predsednika Ukrajine proti Porošenku in Zelenskemu," je napovedal kar s fronte, medtem ko so v ozadju odmevale eksplozije. "Če bom zmagal, bo vse v najlepšem redu. Ne bo več potrebe po orožju."

"Jevgenij Prigožin je vojni zločinec" Prigožin je bil večkrat označen za vojnega zločinca, nazadnje je celo pozdravil umor nekdanjega člana svoje skupine. Na videoposnetku je prikazan umor člana skupine, ki je dezertiral in prestopil na ukrajinsko stran. Moškega z imenom Jevgenij Nužin na brutalen način ubijejo s kovaškim kladivom. "Nužin je izdal svoj narod, svoje tovariše in to je naredil zavestno. Ni bil ujetnik, ni se predal. Nasprotno, načrtoval je pobeg. Nužin je izdajalec," je dejal Prigožin.

Ameriško pravosodno ministrstvo, ki trenutno pomaga Ukrajini pri preiskavi vojnih zločinov, je prav tako označilo Prigožina za vojnega zločinca. "Prigožin, ki vodi Wagner, je po mojem mnenju vojni zločinec," je dejal generalni državni tožilec Merrick Garland. "Ta skupina, ki je odgovorna za napade na Ukrajince v Donbasu, vključno s tem, da je pripeljala kot vojake ujetnike iz ruskih zaporniških taborišč ... To je preprosto nerazumljivo," je dodal. V začetku decembra so ameriški zakonodajalci vložili predlog zakona, s katerim so skupino Wagner označili za teroristično organizacijo. V dokumentu so našteti vojni zločini militantov, med drugim mučenje civilistov v Buči ter podobni zločini v Maliju, Sudanu in Srednjeafriški republiki.

icon-expand Skupina Wagner FOTO: AP