Nori podvigi Norvežana, ki pristaja v drvečih avtomobilih in skače s tisočakov

Bjorn Magne Bryn je 43-letni Norvežan, ki je odvisen od adrenalina. S športnim padalstvom in base skoki se ukvarja že 24 let, v svoji karieri pa jih je izvedel že okoli 7000. Njegov zadnji pa je pritegnil največ pozornosti, saj se je 14. julija s svojo ekipo OneCall odločil za še posebej drzen podvig.

"Zelo pomembno je, da ostaneš miren – le tako lahko pristaneš na vrhu. Pristanek smo praznovali le pol minute, saj smo potem že nadaljevali s podvigom," je opisal. Priznal je, da je šlo za največjo mentalno preizkušnjo in najbolj zahteven podvig do zdaj.

To sicer ni prvič, ko je Norvežan tvegal svoje življenje. V preteklosti je izvedel skok s padalom in pristal v Fordu Mustangu, ki je vozil s hitrostjo 80 kilometrov na uro."Moraš iti iz svoje cone udobja. Takrat si najboljši," je dejal Bryn, ki namerava to početi do konca svojega življenja. Povedal je, da je ta šport vedno spoštoval in upošteval vsa tveganja, ki jih s seboj prinaša, še nikoli pa se ni poškodoval.