V Grčiji snežni tornado, v Črni gori rekordnih 33,2 stopinje pod ničlo

"Doslej smo našteli že sedem vodnih tromb, " je v ponedeljek ob objavi še enega posnetka zapisala grška meteorološka služba. Tako pestrega vremenskega dogajanja kot zadnje dni na otokih ne opazujejo prav pogosto. Najprej sneg, nato hud mraz in orkanski veter, sledile so vodne trombe, ki so nastajale na stiku med mrzlim zrakom in toplejšim morjem.

Snežni vrtinci oziroma snežni tornadi so zelo redki, saj za nastanek potrebujejo specifične vremenske pogoje. Beseda tornado nas ne sme zavesti, v resnici so povsem nedolžni in imajo z rušilnimi vrtinci le malo skupnega.

V drugih delih Grčije so zaradi teže snega klonila številna drevesa, ki so nato porušila daljnovode. Električne energije ponekod v državi še ni bilo mogoče obnoviti.

Več tisoč voznikov je zaradi obilnega sneženja v Atenah in osrednji Grčiji noč preživelo v avtomobilih. Večina letov z letališča v prestolnici je bila odpovedanih, vojaške enote pa so bile napotene, da ljudi iz avtomobilov namestijo v hotele. Samo na območju Aten je davi obtičalo približno 1200 avtomobilov. Do kaosa je v veliki meri prišlo, ker v Grčiji zimske pnevmatike na vozilih niso obvezne. Na območju Aten namreč zelo redko sneži.

Sneženje sicer v Grčiji povzroča vrsto preglavic. Šole so zato še danes zaprte, vlada je isto odredila tudi za večino podjetij, trgovin in uradov na prizadetih območjih, dva dni prisilnega dopusta so si vzeli celo poslanci.

V primežu snega in nizkih temperatur tudi druge države na jugovzhodu Evrope

V polarno jutro s temperaturami globoko pod ničlo se niso zbudili le v Grčiji, ampak tudi v drugih državah na jugu Balkana. Mraz, sneg in veter so ohromili Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črno goro, pa tudi Turčij, izjemno nizke temperature pa so marsikje podrle rekorde.

Na Hrvaškem so današnjo najnižjo temperature, minus 11 stopinj Celzija, izmerili ob 7. uri v Sinju. V Severni Makedoniji je bilo najhladneje v Mavrovi Anovi in Berovem, kjer so izmerili minus 20 stopinj. V Srbiji je bilo ob 8. uri najhladneje v Sjenici, kjer je živo srebro padlo 24 stopinj pod ničlo. Ledeno jutro se je zasvetilo tudi v BiH, kjer je Sarajevo bilo obdano z ledom, zjutraj pa so ponekod v mestu izmerili minus 17 stopinj.

V Črni gori so danes v jutranjih urah izmerili rekordno nizko temperaturo, minus 33,2 stopinje Celzija. Doslej je bila najnižja zabeležena temperatura v Črni gori izmerjena leta 1985 in je bila minus 32 stopinj Celzija.

Na letališču v Istanbulu so danes, prav tako zaradi slabih vremenskih razmer, ponovno podaljšali ustavitev vseh letov do najmanj 13. ure. Prvo prekinitev poletov so uvedli že v ponedeljek popoldne, a se vremenske razmere zaenkrat še niso izboljšale.

Istanbulski guverner Ali Yerlikaya je zaradi izrednih razmer odredil, da se zasebna vozila umaknejo s cest, medtem ko ekipe za nujne primere nadaljujejo s odstranjevanjem snega. Turške oblasti so prav tako razglasile administrativni dopust za vse zaposlene v javnih ustanovah, da bi zmanjšale obremenjenost cest.