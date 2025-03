Noroviroza: skoraj 100 bolnih v finskem parlamentu, gripa tudi v Šanghaju

O primerih noroviroze danes poročajo tudi iz kitajskega pristaniškega mesta Šanghaj, kjer so bolezen odkrili pri srednješolcih iz okrožja Fengxian. Kot poroča agencija Anadolu , je stanje v enem največjih mest na svetu stabilno, na srednji šoli, kjer so odkrili primere trebušne gripe, pa bodo okrepili preventivne ukrepe za omejitev bolezni.

Norovirus se prenaša s stikom med ljudmi, preko kontaminirane hrane in vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin. "Čas od okužbe do pojava bolezni je običajno od 24 do 48 ur. Začetek bolezni je lahko nenaden ali pa se razvije postopoma," pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

"Okužbe preprečujemo s pravilno higieno rok (pravilno umivanje z milom in tekočo vodo, posebno po opravljanju potrebe, menjavi plenic, pred jedjo ter pred in med pripravo hrane), pranjem sadja in zelenjave oziroma zadostno toplotno obdelavo živil ter čiščenjem in dezinfekcijo kontaminiranih površin," še pojasnjujejo. Ob sumu na bolezen pozivajo, naj otroci, ki imajo drisko ali bruhanje, ne obiskujejo vrtcev in šol.