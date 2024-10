Švedska tovarna baterij: kljub milijardnim investicijam pred finančnim zlomom?

Družba Northvolt je pred tremi leti v majhnem mestu Skelleftea na severu Švedske z navdušenjem odprla vrata litij-ionske tovarne. Načrtovali so, da bodo letno izdelali baterije za 600.000 električnih vozil. Surovine naj bi pridobivali z izkopavanjem na Švedskem in Finskem.

Podjetje na čelu s Petrom Carlssonom, nekdaj eden vodilnih v Tesli, je napovedovalo izdelavo "najbolj zelene baterije na svetu". Baterijske celice so namreč nameravali izdelovati iz 100-odstotnega recikliranega niklja, mangana in kobalta. Velike apetite je imela tudi švedska politika, ki je s tovarno želela postati baterijska vesila in s tem prispevati velik delež k cilju Evropske komisije, da bi stara celina do leta 2050 lahko razglasila ogljično nevtralnost. Tudi EU se je veselila, da bo Northvolt pomagal pri zmanjševanju odvisnosti od kitajskih izdelkov in pomagal evropski industriji električnih vozil.

Podobne želje so imeli tudi številni investitorji, ki so v zadnjih letih v podjetje vložili več milijard evrov. Financial Times navaja, da so finančni prilivi v podjetje presegli 13 milijard evrov. Ko so sodelovanje napovedali tudi pri Volvu, Scanii, Volkswagnu in BMW, je podjetje napovedalo širitev v prav tako švedsko mesto Gothenburg ter na Poljsko, Nemčijo in v Kanado.