Norveška alpinistka zanika, da ni skušala pomagati poškodovanemu alpinistu

27-letnega Mohameda Hasana je nenadni plaz potisnil na rob, kjer je hudo poškodovan ležal le malo manj kot 400 metrov od vrha. Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, je videti, kako so ljudje hodili kar čez njega.

Med alpinisti, ki so se ta dan vzpenjali na vrh ene najtežje dostopnih gora na svetu, je bila tudi znana norveška alpinistka Kristin Harila. Ta je zanikala obtožbe in dejala, da so z ekipo poskušali storiti vse, da bi mu v takem stanju pomagali. Harilova se je odpravila na K2, da bi dosegla svetovni rekord in postala najhitrejša plezalka, ki je preplezala vse vrhove nad 8000 metrov.