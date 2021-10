Norveška bo preverila delovanje policije med napadom z lokom in puščicami

Kot je dejala norveška obveščevalna agencija PST, so se za preiskavo odločili po posvetovanju z državnimi in regionalnimi policijskimi poveljniki. "Da bi lahko čim hitreje uvedli potrebne ukrepe, je pomembno, da se kar se da hitro prepoznajo vse pomanjkljivosti in napake," je po poročanju AP News dejal PST.

Številni norveški mediji so namreč izpostavili, koliko časa je preteklo med prvimi obvestili o lokostrelskem napadu in prijetjem osumljenca Espena Andersena Braathena. Napad je namreč trajal 35 minut, v njem je umrlo pet ljudi, še trije pa so bili ranjeni, vključno s policistom, ki v času napada sicer ni bil v službi. Oblasti so danes sporočile, da so bile vse poškodovane osebe že odpuščene iz bolnišnice.

Kot so dejale norveške oblasti, so prvi policisti, ki so prišli na kraj napada, v kritju opazovali osumljenca in prosili za okrepitve, saj je ta s puščicami streljal tudi nanje. Oblasti so priznale, da je osumljencu uspeli pobegniti in nato ubiti pet žrtev. 37-letni prebivalec Kongsberga je po poročanju norveške policije sicer že priznal krivdo za lokostrelski napad, trenutno pa prestaja tudi psihiatrično oceno.