Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Norveška družina z otroki in psom živi na 11-metrski jadrnici

Oslo, 07. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tisa Stergel
Dom norveške družine

V želji po novem poglavju v življenju, v katerem bi lahko uresničila svoje sanje po dolgih potovanjih, sta prodala stanovanje in si izbrala nov, plavajoči dom. Z dvema otrokoma in psom se je norveški par preselil na dobrih 11 metrov dolgo jadrnico, na kateri družina živi že dve leti. In očitno bodo še kar nekaj časa, saj v pogumni odločitvi vidijo več prednosti kot pa slabosti.

norveška jadrnica dom potovanje

Objavljeni dodatni Epsteinovi dokumenti, obtožbe tudi na račun Trumpa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551