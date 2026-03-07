Norveška družina z otroki in psom živi na 11-metrski jadrnici

V želji po novem poglavju v življenju, v katerem bi lahko uresničila svoje sanje po dolgih potovanjih, sta prodala stanovanje in si izbrala nov, plavajoči dom. Z dvema otrokoma in psom se je norveški par preselil na dobrih 11 metrov dolgo jadrnico, na kateri družina živi že dve leti. In očitno bodo še kar nekaj časa, saj v pogumni odločitvi vidijo več prednosti kot pa slabosti.