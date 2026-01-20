Norveška državljanom: V primeru vojne vam lahko zasežemo hiše, vozila, stroje

Domovi, vozila, čolni in drugi stroji - premoženje, ki ga lahko Norveška svojim prebivalcem zaseže v primeru vojne. "S tem želimo oboroženim silam v vojnih razmerah zagotoviti dostop do virov, potrebnih za obrambo države," je vojska sporočila v izjavi.

Za leto 2026 bo izdanih približno 13.500 pripravljalnih zahtevkov, po poročanju Euronewsa pa naj bi Norvežane o tem začeli pisno obveščati v ponedeljek. Pisma sicer v času miru nimajo praktične vrednosti, služijo le kot obvestilo.

"Pomen pripravljenosti na krize in vojno se je v zadnjih letih dramatično povečal," je dejal vodja vojaške logistične organizacije Anders Jernberg ter ocenil, da je Norveška v "najresnejši varnostnopolitični situaciji od druge svetovne vojne".

"Naša družba mora biti pripravljena na varnostnopolitične krize in v najslabšem primeru na vojno," je dejal. Po njegovih besedah že izvajajo obsežno krepitev vojaške in civilne pripravljenosti.

Norveška, ena od ustanovnih članic Nata, je v zadnjih letih okrepila svojo obrambo. Skandinavska država si sicer na skrajnem severu z Rusijo deli morsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo.