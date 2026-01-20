Naslovnica
Tujina

Norveška državljanom: V primeru vojne vam lahko zasežemo hiše, vozila, stroje

Oslo, 20. 01. 2026 20.30

Avtor:
M.P.
Norveška vojska

Več tisoč Norvežanov naj bi prihodnji teden prejelo pisma norveške vojske, v katerih jih bodo obvestili, da jim lahko v primeru vojne zasežejo domove, vozila, čolne in druge stroje. V času miru sicer sporočilo nima nobenega pomena.

Domovi, vozila, čolni in drugi stroji - premoženje, ki ga lahko Norveška svojim prebivalcem zaseže v primeru vojne. "S tem želimo oboroženim silam v vojnih razmerah zagotoviti dostop do virov, potrebnih za obrambo države," je vojska sporočila v izjavi.

Za leto 2026 bo izdanih približno 13.500 pripravljalnih zahtevkov, po poročanju Euronewsa pa naj bi Norvežane o tem začeli pisno obveščati v ponedeljek. Pisma sicer v času miru nimajo praktične vrednosti, služijo le kot obvestilo.

"Pomen pripravljenosti na krize in vojno se je v zadnjih letih dramatično povečal," je dejal vodja vojaške logistične organizacije Anders Jernberg ter ocenil, da je Norveška v "najresnejši varnostnopolitični situaciji od druge svetovne vojne".

"Naša družba mora biti pripravljena na varnostnopolitične krize in v najslabšem primeru na vojno," je dejal. Po njegovih besedah že izvajajo obsežno krepitev vojaške in civilne pripravljenosti.

Norveška, ena od ustanovnih članic Nata, je v zadnjih letih okrepila svojo obrambo. Skandinavska država si sicer na skrajnem severu z Rusijo deli morsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo.

norveška vojna rusija

KOMENTARJI40

Zmaga Ukrajini
20. 01. 2026 21.58
Tole ni nič kaj posebnega. Vojna povsod močno omeji pravice državljanov. Tako tudi "lastnina" nima takšne veljave kot v mirnem času. Da o omejevanju človekovih pravic, npr. omejevanju svobode zbiranja, itd., ne govorim. Zato je treba biti previden česa si želite. Prav je, da se Nordijci pripravljajo, upam pa, da tako daleč nikoli ne bo prišlo.
Odgovori
0 0
Badum Badum
20. 01. 2026 21.58
Natov admiral: Pripravite vodo, radio sprejemnik z baterijami in svetilko Bruselj, 21. 01. 2024 11.50
Odgovori
0 0
Animal_Pump
20. 01. 2026 21.49
Pri nas je to itak zakonsko določeno....ZAKON O OBRAMBI......11. člen – Materialna dolžnost Ta člen določa: državljani in pravne osebe imajo dolžnost dati na razpolago sredstva (vozila, opremo, premoženje ipd.) za obrambne potrebe, če je to potrebno za zaščito in obrambo države. To je pravna osnova za rekvizicijo premoženja. Simpl...
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
20. 01. 2026 21.53
Sigurno imajo tudi sami tak zakon. To so le obvestila, da jih spomnijo na to dejstvo
Odgovori
0 0
Animal_Pump
20. 01. 2026 21.55
Sej bodo...pri nas tud začel počas.
Odgovori
0 0
Pfolca
20. 01. 2026 21.48
Haha, geniji takšna dejanja pripisujejo Rusom
Odgovori
+4
5 1
terciar
20. 01. 2026 21.47
Pa ne da bo res počilo… To je zadnje česar si želimo.
Odgovori
+8
8 0
Jernej Sekirnik
20. 01. 2026 21.47
Le zakaj znani v vladi tako masovno kupujejo nepremičnine daleč stran po svetu ? A se bojijo vojne v Evropi? Škoda da novinarji nič ne pišejo, aja ne smejo....
Odgovori
+2
4 2
Con-vid 1984
20. 01. 2026 21.46
Norveška ni EU, je pa nato....jim bo že vdarilo iz riti v glavo tako kot nam,...ko bo prepozno.
Odgovori
+4
5 1
2fast4
20. 01. 2026 21.43
V primeru vojnega stanja gre 85% slo vojakov na bolniško... V prvo bojno vrsto gredo Nika, Janul, Kučan, Zoki, pa predsednica sil...
Odgovori
+2
6 4
Animal_Pump
20. 01. 2026 21.42
Če bo vojna...bo folk itak bežal...bajte..čolni in ostalo premoženje, ki bo ostalo...pa vojska zapleni. To je povsod.
Odgovori
+3
5 2
IskraLJ
20. 01. 2026 21.45
Povzročitelj vsega sr.anja pa tvoj vzornik zelenski
Odgovori
-1
6 7
Animal_Pump
20. 01. 2026 21.47
Ni moj vzornik...on samo brani državo...pred okupatorjem...nič drugega.
Odgovori
+3
8 5
rs1975
20. 01. 2026 21.49
Misliš "branimo"
Odgovori
+1
3 2
Zmaga Ukrajini
20. 01. 2026 21.55
Kaj ti "braniš"? Svoj kavč?
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
20. 01. 2026 21.39
To se bo naredilo tistim, ki tako vneto zagovarjajo neonaciste EU. Edina olajševalna okoliščina je, da pojma o ničemer nimajo.
Odgovori
+2
3 1
Peni Stojanović
20. 01. 2026 21.38
🫡🫣🤑😶‍🌫️
Odgovori
+1
1 0
zajfa
20. 01. 2026 21.38
Pri nas tako obvestilo ni potrebno, naši represivni organi to srede u 5 minuta, kadar gre za zasego premoženja navadni raji. Keine problem.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
20. 01. 2026 21.38
... To so naši komunisti počeli tudi po vojni .. samo da so še zraven likvidirali .. !
Odgovori
-3
6 9
NeXadileC
20. 01. 2026 21.38
Spet se podpisujejo "oni, ki lahko počnejo zločine". Ves čas jih počno, kot vlada jih počno, in jim ni dovolj, pptem razglasijo vojno, ali karkoli, da lahko gredo do konca. In jih ni sram. Torej, vojna, kot sredstvo za krajo brez omejitev od lastnega prebivalstva, sosedov. To je povsod tako.
Odgovori
-4
0 4
Zmaga Ukrajini
20. 01. 2026 21.37
Upam, da tudi pri nas to vzamejo... najprej tistim, ki tule najbolj krulijo za propad EU, propad NATO, vojno, zmago tramplja, itd. Taki si prav zaslužijo to. Sicer me pa veseli, da se Nordijci pripravljajo. Čeprav mislim, da tako daleč ne bo prišlo. Ocenjuje se tudi, da bi v tem primeru vojska oz. vsi pomembnejši odstopili. Čeprav tramplja prav malo briga kaj pravi vojska, ... kaj bi se zgodilo z Grenlandci (te bi verjetno najraje kar deportiral),... bi definitivno doživel velike težave.
Odgovori
+4
10 6
Rožle Patriot
20. 01. 2026 21.36
.. Skratka, le kdo bi si mislil, vojna bo med Ameriko in Evropo .. NATO VS NATO !!! .. pa to
Odgovori
-2
4 6
Presrani
20. 01. 2026 21.36
Pri nas bodo tako naredili mi socialci.
Odgovori
-3
2 5
vlahov
20. 01. 2026 21.36
Ja kako so prišli do stanovanj v Ljubljani 1945 , ? Tako , socializem , ki ne izbira.
Odgovori
-4
4 8
Omizje
20. 01. 2026 21.39
ti je jazbinšek šenkal stanovanje gdo ga je pa naredu si pa pozabil
Odgovori
+5
7 2
majkemi123
20. 01. 2026 21.35
Zakon o materialni dolznosti to ureja v sloveniji
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
20. 01. 2026 21.35
E...tko bi se morala cela EU obnašat...kot se Norvežani. Ničesar ne prepuščajo naključju...ruskoti so že na Svalbardu sral...z nekimi forami...o zaščiti ruskogovorečega prebivalstva. Nč ne bo...
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450