Norveška letala prestregla in posnela ruska letala MiG-31, A-50 in Tu-160

Rusko skupino sta sestavljala dva strateška bombnika Tu-16 Blackjack, lovce MiG-31 Foxhound in izvidniško letalo A-50 Mainstay, ki ima tudi radarsko-nadzorni sistem. Ruska letala niso letela po dogovorjenih rutah, kontaktirala civilne kontrole zračnega prometa ali uporabljala transpoderjev in so tako predstavljala potencialno tveganje za druga letala.

Norveška letala F-16 in F-35 iz letališča v Bodøju so nato letala prestregla in jih spremljala, dokler se niso oddaljila od norveškega zračnega prostora. Norveški P-3 Orion je bil že na območju na nadzorni misiji in je pomagal identificirati rusko skupino letal. Zavezniške letalske posadke so izvedle vizualno identifikacijo ruskega letala v skladu z mednarodnim pravom in na varen način, so sporočili z norveškega ministrstva za obrambo.