Po lokostrelskem napadu na Norveškem aretiran 37-letni Danec

V sredo je Norveško pretresla tragedija z lokostrelskim napadom, v katerem je umrlo pet oseb, še dve sta bili ranjeni. Osumljenec je 37-letni danski državljan, ki je sicer živel v mestu, je v četrtek zjutraj sporočila policija. Moškega, ki ga policija ni imenovala, so aretirali v sredo popoldne in ga prepeljali na zaslišanje v bližnje mesto Drammen.

Policija za zdaj še ni razkrila, česa natanko je osumljenec obtožen. So pa policisti zavrnili navedbe v nekaterih objavah na družbenih omrežjih, da so bile v napad vključene tudi druge osebe, saj so v izjavi dejali, da je storilec najverjetneje deloval sam, poroča CNN. Oyvind Aas, načelnik policije v Kongsbergu, je v pogovoru za medije dejal, da oblasti niso izključile možnosti terorističnega napada. "Na podlagi dogodkov je treba razmisliti, ali gre za teroristično dejanje," je dejal. Aas je dodal, da "aretirane osebe še niso zaslišali, zato je o motivaciji za napad še prezgodaj govoriti."

icon-expand Oyvind Aas FOTO: AP

Storilec se je med napadom premikal po zelo velikem območju, policija pa ga je prijela ob 18.47 po lokalnem času, je zapisano v policijski izjavi. Na novinarski konferenci je Erna Solberg, premierka države v odhajanju, dogajanje v Kongsbergu opisala kot "grozljivo" in zagotovila, da bodo v preiskavi uporabljena "vsa potrebna sredstva". "Storilec je izvedel grozljiva dejanja zoper več ljudi. Gre za zelo dramatično situacijo, ki je Kongsberg močno prizadela, dogodek pa je pretresel vse nas," je dejala. Napad se je zgodil le večer pred dnem, ko naj bi vodenje države prevzela nova vlada, potem ko je dolgo vladajoča Konservativna stranka prejšnji mesec izgubila na parlamentarnih volitvah. Vlogo premierja naj bi v četrtek prevzel Jonas Gahr, ki je v objavi na Facebooku napad opisal kot "kruto in brutalno dejanje". Svojcem in bližnjim umrlih je izrekel sožalje, izrazil pa je tudi "najglobje sočutje" do policistov in zdravstvenega osebja, ki trdno delajo, da bi zadevi prišli do dna in pomagali tistim, ki potrebujejo pomoč.

Po Aasovih besedah je eden od dveh poškodovanih policist v civilu. "Poškodovani osebi so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Občina Kongsberg je bila obveščena in je ustanovila krizne ekipe za pomoč in spremljanje tistih, ki to potrebujejo," je dejal. Kongsberg leži približno 85 kilometrov zahodno od Osla.