Norveška na zahtevo ukrajinskega Naftogaza zasegla rusko ladjo

Norveške oblasti so rusko raziskovalno ladjo Profesor Molčanov zasegle na arktičnem otočju Svalbard, potem ko je Stalno arbitražno sodišče v Haagu leta 2023 odločilo, da mora Rusija družbi Naftogaz plačati okoli 4,2 milijarde dolarjev (3,6 milijarde evrov) odškodnine za njeno premoženje na Krimskem polotoku, ki ga je zasegla po priključitvi polotoka leta 2014.

Rusko ladjo so na Norveškem zasegli na podlagi odločbe norveškega okrožnega sodišča in bo do nadaljnjega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg, so sporočile lokalne oblasti.

Izvršni direktor Naftogaza Sergij Fedorenko je v izjavi norveški ukrep pozdravil kot "še en pomemben korak k ponovni vzpostavitvi pravičnosti" v zvezi z ruskimi zasegi premoženja ukrajinskih podjetij. Poudaril je, da bodo "še naprej zasledovali rusko premoženje po vsem svetu, dokler Moskva ne bo v celoti izplačala odškodnine, ki je bila na arbitražnem sodišču dodeljena družbi Naftogaz".

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva je v četrtek obsodila zaseg ladje, ki jo je označila za "ugrabitev", Zahod pa obtožila, da je uzakonil piratstvo.