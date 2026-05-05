Tujina

Norveška odpira tri plinska polja v Severnem morju

Oslo, 05. 05. 2026 16.01 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA N.V.
Norveško plinsko polje Ekofisk

Norveška je potrdila, da bo ponovno odprla tri opuščena plinska polja v Severnem morju, da bi okrepila oskrbo Evrope z zemeljskim plinom. S proizvodnjo bodo nadaljevala leta 2028, so sporočili z norveškega ministrstva za energijo.

Napoved največjega evropskega dobavitelja plina prihaja v času, ko vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu poudarjata ranljivost evropske oskrbe s plinom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tri polja - Albuskjell, Vest Ekofisk in Tommeliten Gamma -, ki ležijo manj kot 10 kilometrov zahodno od ogromnega nahajališča plina Ekofisk, so zaprli leta 1998.

Vzpostavitev ponovne proizvodnje, ki bo zahtevala naložbo v ocenjeni višini 19 milijard kron (1,75 milijarde evrov) in jo bo vodilo ameriško podjetje ConocoPhillips, je predvidena leta 2028 in bo trajala do leta 2048, so sporočili z ministrstva za energijo.

Ocenjujejo, da na vseh treh lokacijah ležijo rezerve plina v višini med 90 in 120 milijoni 159-litrskih sodov ekvivalenta nafte.

"Norveška proizvodnja nafte in plina je pomemben prispevek k energetski varnosti v Evropi," je v izjavi dejal minister za energijo Terje Aasland. Kot je dodal, razvoj novih plinskih polj državi omogoča dolgoročno ohranjanje visoke ravni oskrbe. "To je postalo še toliko bolj pomembno po obsežni ruski invaziji na Ukrajino in konfliktu na Bližnjem vzhodu," je poudaril.

Okoljski aktivisti redno obtožujejo Norveško, največjo evropsko proizvajalko nafte in plina, če ne upoštevamo Rusije, da kljub podnebni krizi izkorišča te konflikte za nadaljevanje vrtanja nafte in plina. "Vlada bi morala namesto tega poskrbeti za prehod norveškega gospodarstva in pomoč pri zmanjšanju odvisnost sveta od fosilnih goriv," je za norveško tiskovno agencijo NTB povedala Anne Marit Post-Melby iz okoljske fundacije Zero.

KOMENTARJI1

Desno
05. 05. 2026 17.01
Bravo
Odgovori
+1
1 0
