Norvežani bodo Ukrajini poslali več bojnih letal F-16

"Ukrajini nameravamo podariti norveška bojna letala F-16, v doglednem času pa bomo posredovali nadaljnje podrobnosti o donaciji, številu in časovnem okviru dobave," je dejal Store, s čimer je potrdil predhodno poročanje več norveških medijev. Po njegovih besedah Ukrajina nujno potrebuje več vojaške opreme, raket in protiletalskih izstrelkov, zato ji Norveška zagotavlja vse, kar lahko ponudi. Poleg omenjenih raket in letal bo Oslo Kijevu poslal tudi opremo za razminiranje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je še dejal Store, Ukrajina potrebuje pomoč tudi pri oskrbi z električno in toplotno energijo, za kar je Norveška prek Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) namenila 130 milijonov evrov. Pojasnil je, da bo Ukrajina ta sredstva porabila za popravilo in vzdrževanje kritične infrastrukture ter nakup zasilnih zalog plina.