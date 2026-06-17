Norveška princesa prejela nova pljuča

Mette-Marit so bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljuč, diagnosticirali leta 2018. Stanje 52-letnice se je v zadnjih šestih mesecih izrazito poslabšalo in njeni zdravniki so v začetku meseca sporočili, da so jo uvrstili na čakalni seznam za presaditev pljuč.

Brez presaditve naj bi ji ostalo le še leto ali dve življenja

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Kot so takrat pojasnili, gre pri presaditvi za ukrep, h kateremu se zatečejo nazadnje, ko ocenijo, da ima bolnik brez novih pljuč na voljo za življenje manj kot dve leti.

Danes je palača sporočila, da je soproga prestolonaslednika Haakona poseg dobro prestala, bo pa v skladu s standardno prakso ob presaditvi organov še več tednov ostala v bolnišnici.

Njen soprog bo zmanjšal število svojih javnih obveznosti, da bo lahko več časa preživel z ženo, so še dodali.

Novica sledi le dva dneva po odločitvi sodišča v Oslu, da njenega 29-letnega sina iz prejšnjega razmerja Mariusa Borga Hoibyja obsodi na štiri leta zapora zaradi posilstva in več drugih kaznivih dejanj. Hoiby je najhujše obtožbe ves čas zanikal in njegovi odvetniki so napovedali pritožbo.