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Norveška princesa prejela nova pljuča

Oslo, 17. 06. 2026 10.29 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA U.Z.
Norveška princesa Mette-Marit

Norveška princesa in soproga prestolonaslednika Mette-Marit, ki trpi za redko obliko pljučne fibroze, je uspešno prestala presaditev pljuč, je sporočila kraljeva palača v Oslu. V bolnišnici bo ostala še več tednov.

Mette-Marit so bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljuč, diagnosticirali leta 2018. Stanje 52-letnice se je v zadnjih šestih mesecih izrazito poslabšalo in njeni zdravniki so v začetku meseca sporočili, da so jo uvrstili na čakalni seznam za presaditev pljuč.

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Kot so takrat pojasnili, gre pri presaditvi za ukrep, h kateremu se zatečejo nazadnje, ko ocenijo, da ima bolnik brez novih pljuč na voljo za življenje manj kot dve leti.

Danes je palača sporočila, da je soproga prestolonaslednika Haakona poseg dobro prestala, bo pa v skladu s standardno prakso ob presaditvi organov še več tednov ostala v bolnišnici.

Njen soprog bo zmanjšal število svojih javnih obveznosti, da bo lahko več časa preživel z ženo, so še dodali.

Novica sledi le dva dneva po odločitvi sodišča v Oslu, da njenega 29-letnega sina iz prejšnjega razmerja Mariusa Borga Hoibyja obsodi na štiri leta zapora zaradi posilstva in več drugih kaznivih dejanj. Hoiby je najhujše obtožbe ves čas zanikal in njegovi odvetniki so napovedali pritožbo.

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Mette-Marit pljuča presaditev norveška princesa

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KOMENTARJI4

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enaleteca
17. 06. 2026 11.41
Hm, očitno je imela zaradi statusa veliko prednost, ker je bilo rečeno za to že v začetku meseca. Navadni bolniki namreč v povprečju na nova pljuča čakajo okoli 90 dni, čas čakanja pa je tudi odvisen od krvne skupine, telesne velikosti, nujnosti primera ter razpoložljivosti ustreznega darovalca. Ta princesa pa je dobila nova pljuča le v nekaj dneh ... Hm.
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+1
1 0
simc167
17. 06. 2026 11.36
Če nebi bila princeza in nesramno bogata bi bila že dva metra pod zemljo kot mi vsi ostali.
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+2
2 0
medvescak
17. 06. 2026 11.32
Navadni smrtniki bodo le še za rezervne dele bogatašem. Kloniranje je zelo blizu.
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+4
4 0
Hani Vajk
17. 06. 2026 11.16
Zanimivo, da se ji je stanje poslabšalo ob razkritju globoke prisotnosti v Epstein files. Morda stres.
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+0
3 3
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