Tujina
Norveška raperska dedka, ki sta prvo pesem napisala po naključju
Stara sta 75 in 79 let in sta osvojila svet glasbe. Norveška raperja Pete in Bas imata na Instagramu več milijonov sledilcev in s svojimi koncerti navdušujeta. Stara prijatelja, ki sta kariero začela v zrelih letih, sta ta teden stopila na oder v domačem Oslu in tudi na tem koncertu navdušila mlade, ki bi jim lahko bila dedka.
