Norveška se je na Trumpove žalitve odzvala s seznamom najlepših stranišč

Ameriški predsednik si Nobelovo nagrado za mir prizadeva osvojiti že dlje časa, njeno podelitev komu drugemu pa je označil celo za neizbrisen madež na Norveškem. Ob tem ni bilo nobenih znakov, da bi njegova administracija dejansko spreminjala uradno politiko glede priseljevanja Norvežanov v ZDA, poroča The Independent.

Donald Trump je v nedeljo med govorom, v katerem je med drugim nemire v Franciji pripisal priseljevanju, izjavil, da bi sprejel priseljence iz nekaterih držav, ne pa iz Norveške. Razlog? "Ker nisem dobil Nobelove nagrade ... Zato nočem nikogar iz Norveške," je dejal in državo označil za "greznico". Podobne izraze je v preteklosti uporabil tudi za Haiti, Libijo, Somalijo in Jemen.

Norveški turistični urad Visit Norway se je na žalitev odzval z ironijo. Na svoji spletni strani je objavil izbor najlepših stranišč v državi in se ob tem vprašal: "Ali so to najboljša stranišča na svetu?"

Obiskovalce so povabili, naj si stranišča ogledajo "takrat, ko jih res potrebujejo, pa tudi takrat, ko jih ne". Med predstavljenimi je tudi tako imenovano zlato stranišče na otoku Senja. "Če ste navadni smrtniki, kot smo mi, in si ne morete privoščiti straniščne školjke z zlatim pokrovom, je zlato stranišče na otoku Senja naslednja najboljša možnost," so zapisali.

Odziv je pojasnila višja svetovalka turističnega urada Evgenia Egorova, ki je za norveško televizijo NRK dejala, da včasih ni potrebno veliko, le nekaj humorja in izjemna norveška arhitektura.