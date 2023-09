Norveška sledi EU, zapira mejo za vozila z ruskimi registrskimi tablicami

Norveška je oznanila, da bo v ponedeljek zaprla mejo za vsa vozila z ruskimi registrskimi tablicami, razen za diplomatska vozila, vozila evropskih državljanov, ki prebivajo v Rusiji, in prevoze v primeru, ko so ogrožena življenja. S tem v Oslu sledijo ukrepom, ki so jih že uvedle Finska, Litva, Latvija, Estonija in Poljska.

"Norveška stoji ob strani svojim zaveznicam v odzivu na rusko agresijo v Ukrajini," je ob tem dejala norveška zunanja ministrica Anniken Huitfeldt, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potem ko so meje z Rusijo za skoraj vsa vozila z ruskimi registrskimi tablicami v zadnjih mesecih zaprle njene sosede Finska, Litva, Latvija, Estonija in Poljska, je sedaj podoben ukrep sprejela tudi Norveška, ki si z Rusijo deli skoraj 200 kilometrov kopenske meje na skrajnem severu države. To je zadnji kopenski mejni prehod v smeri Evrope, ki je še odprt za Ruse s turističnim vizumom. Norveška, ki sicer ni članica Evropske unije, je doslej sledila skoraj vsem sankcijam, ki jih je proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini uvedel Bruselj. "Pomembno je, da so sankcije učinkovite, saj bomo tako lahko čim bolj ovirali prihodke, ki jih ruska država potrebuje za financiranje vojne," je ob današnji napovedi zaprtja meja dodala Huitfeldtova. Moskva je medtem ukrep Norveške, kot že v primeru preostalih sosednjih držav, označila za absurden.