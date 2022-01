Norveška talibane povabila na pogovore o pravicah žensk in šolanju deklet

Pred nedeljskim prihodom talibanske delegacije na Norveško je v Oslu potekal manjši protest afganistanskih državljanov, ki so proti srečanju talibanov z norveškimi oblastmi in predstavniki mednarodne skupnosti. Odkar so avgusta prevzeli oblast v Afganistanu, je to prvi obisk talibanov na Zahodu. Središče pogovorov naj bi bili sicer predvsem izobraževanje deklet in pravice žensk v Afganistanu. Norveške oblasti ob tem zagotavljajo, da povabilo ne pomeni tudi legitimacije talibanov.

Norveško zunanje ministrstvo je v petek sporočilo, da je predstavnike talibanov povabilo na pogovore v Oslo. Ti bodo potekali med 23. in 25. januarjem, udeležili pa naj bi se jih tudi predstavniki ZDA, Nemčije, Velike Britanije, Francije, Italije in Evropske unije. A med afganistanskimi prebivalci na Norveškem je napovedan prihod talibanov sprožil kritike. "Nočemo talibanov na Norveškem. Ne zastopajo nas," je dejala Shahia Soltani, afganistanska državljanka in ena od udeleženk demonstracij, ki so potekale v Oslu. Ob tem je vprašala, zakaj v državo vabijo ljudi, ki so v ZDA umeščeni na črni seznam za teroriste.

icon-expand Talibanska delegacija pred odhodom v Oslo FOTO: Profimedia

Na vrhu dnevnega reda pogovorov bo sicer razprava o izobraževanju deklet in pravicah žensk v Afganistanu. Norveške oblasti so sicer poudarile, da obisk talibanov ne pomeni tudi njihove legitimacije. To je sicer zagotovila tudi norveška zunanja ministrica Anniken Huitfeldt."Talibanom bomo postavili trdne zahteve, ne vemo pa, ali jih bodo pozneje izvedli," je dejala po poročanju Euronewsa. Talibani naj bi sicer zahtevali sprostitev 8,8 milijarde evrov zamrznjenega premoženja. Odkar so v Afganistanu na oblast stopili talibani, se je izobraževanje deklet v nekaterih delih države ustavilo. A prejšnji teden so napovedali, da se bodo marca izobraževanja znova začela za vsa dekleta in ženske.