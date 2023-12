Norveška televizija ukrepala proti zaposlenim, ki niso izbrisali TikToka

Tistim, ki so izgubili dostop do določenih storitev, je bilo rečeno, naj s telefona odstranijo TikTok, nakar se jim bo dostop samodejno obnovil. " Brisanje opravi zaposleni sam. NRK ne dostopa do telefonov posameznih zaposlenih, da bi odstranil aplikacije, " je še dejal Nedregotten.

"Telefoni NRK z nameščenim TikTokom niso v skladu s trenutnimi smernicami za varno uporabo, zato jim je bil samodejno blokiran dostop do storitev NRK ," je po poročanju norveškega časnika Dagbladet sporočil tehnološki direktor NRK Pål Nedregotten. Med storitvami, ki so od ponedeljka zanje zaklenjene, so elektronska pošta Microsoft Outlook, pa tudi Microsoft Teams in Slack.

Agencija za nacionalno varnost zaznala potencialno nevarnost

Vse se je začelo, ko je norveška Agencija za nacionalno varnost (NSM) marca letos državnim institucijam odsvetovala namestitev TikToka in storitve Telegram na službenih napravah. TikTok je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, Telegram pa ima ruske lastnike. Po mnenju NSM obstaja strah, da bi velike količine podatkov, ki jih TikTok zbira o svojih uporabnikih, lahko bile predane kitajskim oblastem, če bi to zahtevale. "NSM meni, da obstaja veliko tveganje, povezano z nameščanjem aplikacij za Telegram in TikTok na digitalnih napravah, ki imajo dostop do notranje digitalne infrastrukture ali storitev podjetja," so opozorili.

Kitajska je te skrbi zavrnila kot politično motivirane.

Ob naznanitvi prepovedi TikToka na norveški nacionalni televiziji aprila je Jørgen Heid, direktor oddelka za strategijo in medije, dejal, da so "verjeli in pričakovali", da bodo zaposleni upoštevali te smernice. "To je odnos, ki temelji na zaupanju, zato pričakujemo, da bodo to storili. Ne bomo preverjali, ali so jih tudi dejansko izbrisali."

V interni komunikaciji, do katere se je dokopal Dagbladet, pa so si vodilni na NRK še pred tednom dni izmenjali naslednja sporočila: "Vidimo, da je še vedno večje število zaposlenih, ki imajo na svojih telefonih še vedno nameščen TikTok."

"Ali niste preverjali, ali so izbrisali TikTok ali ne?" se je glasilo vprašanje.

Odgovor Nedregottena pa: "Nimamo možnosti vpogleda v komunikacijo v telefonih, niti se ne spuščamo v aplikacije posameznega uporabnika na njegovih napravah, razen če obstaja tehten razlog za to. Tak dostop je strogo reguliran."