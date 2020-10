Norveška zaradi nespoštovanja vladavine prava blokira pomoč Poljski in Madžarski

Norveška zaradi nespoštovanja temeljnih vrednot Evropske unije blokira izplačila nepovratnih sredstev Madžarski in Poljski. Tako država, ki ni članica Evropske unije, v nasprotju s povezavo že pogojuje izplačevanje finančne pomoči s spoštovanjem vladavine prava. Pomoč Poljski je nazadnje blokirala septembra zaradi kratenja pravic skupnosti LGBTI.

icon-expand Viktor Orban FOTO: AP

Norveška ni del EU, vendar pa tesno sodeluje z njo. Med drugim za dostop do enotnega trga unije okoli 15 gospodarsko šibkejšim članicam, tudi Sloveniji, izplačuje nepovratna sredstva v okviru norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Vendar v zadnjih letih vse bolj pogojuje pomoč z zahtevo, da prejemniki spoštujejo vrednote v okviru prava EU, kot so pravice manjšin in vladavina prava, navaja spletni portal Politico. Že leta 2014 je norveška vlada blokirala izplačilo 214 milijonov evrov nepovratnih sredstev, kolikor je bilo predvidenih za obdobje 2014-2021 za Madžarsko. Za to se je odločila, potem ko je ugotovila, da vlada madžarskega premierja Viktorja Orbanakrši pravila norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP. Ta sredstva so še vedno blokirana.

Februarja letos je zamrznila 65 milijonov evrov, namenjenih projektu za podporo poljskih sodišč in zaporov, saj jo skrbi pomanjkanje neodvisnosti pravosodja na Poljskem pod vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS). Pretekli mesec pa je poljska mesta, ki so se razglasila za "območja brez LGBTI", izključila iz programa financiranja v višini 100 milijonov evrov. "Vsi sodelujoči v aktivnostih, financiranih iz norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP, morajo spoštovati in aktivno spodbujati temeljne pravice in svoboščine, vključno s pravicami manjšin," je za Politico povedala svetovalka na norveškem zunanjem ministrstvu Marte Ziolkowski.