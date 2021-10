Norveški napadalec žrtve ubil z ostrim predmetom in ne s puščicami

Policijski inšpektor Per Thomas Omholt je povedal, da je osumljeni napadalec, ki je minulo sredo v mestu Kongsberg streljal z lokom in puščicami pet oseb ubil z ostrim predmetom. Med smrtnimi žrtvami so štiri ženske in moški. Vse žrtve so živele na isti ulici v Kongsbergu, nekatere pa so bile tudi del njene uspešne umetniške skupnosti, poročajo norveški mediji.

Napadalec je svoje žrtve izbiral naključno, glavna hipoteza policije, zakaj se je napad zgodil, pa je bolezen.

Policija je neposredno po napadu sporočila, da je bil domnevni napadalec Espen Andersen Brathen oborožen z lokom in puščicami ter še dvema kosoma orožja. Kot je pojasnil policijski inšpektor, je osumljenec žrtve najverjetneje najprej ranil z lokom in puščicami, nato pa jih je ubil z drugim orožjem, poroča AP News.