Norveški parlament prizadel kibernetski napad

V preteklem tednu je bil norveški parlament podvržen kibernetskemu napadu, vdrli so tudi v e-poštne račune več izvoljenih poslancev in uslužbencev, sta v torek sporočila državni zbor in protiobveščevalna agencija. "To je bil pomemben napad," je dejala glavna upravnica parlamenta Marianne Andreassen.

icon-expand Norveški parlament FOTO: Shutterstock Andreassenova je na novinarski konferenci dejala, da je napad vplival na "omejeno število" zakonodajalcev in zaposlenih, čeprav ni želela povedati točnega števila. Dodala je, da za zdaj še ni znano, kdo stoji za napadom ali katere podatke ukradli. Napad je sicer prizadel več članov in osebja glavne norveške opozicijske stranke. Napad je poskušal preprečiti norveški organ za nacionalno varnost (NSA). "Sodelujemo že nekaj dni,"je dejal tiskovni predstavnik NSA Trond Oevstedal. "Parlamentu pomagamo z analizami in tehnično pomočjo." Kot je še dodala Andreassenova so imela prizadevanja za ustavitev napada "takojšen učinek".