Norveški premier brani usmrtitev Freye: Včasih moramo sprejeti neljube odločitve

Freya, ki je ime dobila po nordijski boginji lepote in ljubezni, je bila priljubljena atrakcija vse, odkar je 17. julija prispela v vode ob norveški prestolnici, kamor so se zgrinjale množice, da bi jo opazovale, kako se greje na soncu ali drema na čolnih.

A ljudje niso upoštevali opozoril, naj se ji ne približujejo preveč. To so pogosto počeli celo z majhnimi otroki, ki so pozirali za fotografije. Nekateri so celo plavali z njo, vanjo metali stvari in si jo v velikem številu hodili ogledovat. Policija je morala ob neki priložnosti celo evakuirati in zapreti kopališče, potem ko se je Freya pognala za neko žensko v morje.

Po vsem tem je norveški Direktorat za ribištvo sklenil, da je nevarnost za ljudi prevelika in da ne morejo več poskrbeti za dobro počutje živali. V nedeljo so sporočili, da so mroža usmrtili na podlagi "splošne ocene ogroženosti varnosti ljudi". Direktor Frank Bakke-Jensen je ob tem povedal, da so iskali tudi druge rešitve, vključno s selitvijo Freye, a jim je bilo to zaradi njenega zdravstvenega stanja odsvetovano. Predvidevali so namreč, da je žival zaradi vsega dogajanja pod stresom.

"Bilo je preveč nevarnih situacij," je povedal norveškemu tabloidu VG in dodal, da sicer razumejo, da je njihova odločitev sprožila burne odzive javnosti, a je trdno prepričan, da je bila to prava poteza. "Zavzemamo se za dobrobit živali, vendar morata biti življenje in varnost ljudi na prvem mestu."