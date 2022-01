Norveški skrajnež Breivik na zaslišanju za predčasni izpust znova izzival

V svojem nagovoru je Breivik spregovoril o nacionalizmu, ideologiji in "kulturni vojni". Povedal je, da je bil zgolj vojak gibanja Kri in čast, za katerega je dejal, da je odgovorno za napade, ob tem pa priznal, da se je pustil radikalizirati. Danes se distancira od nasilja in terorja, vendar pa ostaja nacionalsocialist in bo svoj boj nadaljeval na nenasilen način, je povedal.

"Danes se močno oddaljujem od nasilja in terorja. Dajem vam častno besedo, da je to za vedno za mano," je dejal med dobro uro govora. V primeru, da bi mu odobrili pogojni izpust, je ponudil, da bi se preselil na Arktiko ali drugo "nezahodno" državo, poroča The Guardian.

Breivik je 22. julija 2011 v enem dnevu na več lokacijah skupno ubil 77 ljudi, med njimi večinoma najstnike, ki so se udeležili tabora pomladka norveške laburistične stranke na otoku Utoya nedaleč od prestolnice Oslo.