Norveški skrajnež Breivik znova zaprosil za pogojno izpustitev iz zapora

Norveška zakonodaja omogoča zapornikom, da po 10 letih odslužene kazni enkrat letno zaprosijo za pogojno izpustitev. Norveško sodišče je leta 2022 že zavrnilo Breivikovo prošnjo, saj je ocenilo, da je bil tedaj enako nevaren kot leta 2011.

V začetku letošnjega leta je obsojenec vložil tudi tožbo proti državi. Trdil je, da v zaporu Ringerike, kjer prestaja kazen, trpi zaradi nečloveških pogojev. Med sojenjem se je izkazalo, da je med prestajanjem zaporne kazni trikrat poskušal narediti samomor, gladovno stavkal, vzklikal nacistični pozdrav in z lastnimi iztrebki na stene risal simbole, kot je svastika.

Danes 45-letni desničarski skrajnež je 22. julija 2011 v vladnem predelu Osla sprožil avtomobil bombo in pri tem ubil osem ljudi. Nato se je odpravil na otok Utoya, kjer je v morilskem pohodu ubil 69 ljudi, med njimi večinoma najstnike, ki so se udeležili tabora pomladka norveške laburistične stranke. Za to je bil leta 2012 obsojen na najvišjo kazen: 21 let zapora.