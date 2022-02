Norveško sodišče Breiviku zavrnilo pogojni izpust

Norveški množični morilec je odslužil 10 let od 21-letne kazni, ki jo je dobil zaradi napadov v Oslu in na otoku Utoya. Ubil je 77 ljudi, med njimi večinoma mlade, na desetine je bilo ranjenih. Po 10-letni prestani kazni je sodišče zaprosil za pogojni izpust, do česar je bil upravičen, vendar je tožilstvo menilo, da tega nikakor ne morejo sprejeti. Državni tožilec je namreč dejal, da je še vedno prenevaren, da bi ga izpustili.