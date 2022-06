Norveško sodišče: morilec z lokom shizofren, zato v oskrbo in ne v zapor

Danskega moškega, ki je oktobra lani na norveškem ubil pet oseb, še štiri pa ranil, so spoznali za krivega. 38-letnemu Espenu Andersenu Brthenu so odredili obvezno varstvo v ustanovi za mentalno oskrbo.

Napadalec Espen Andersen Brthen je na začetku sojenja priznal svojo krivdo za vse obtožbe - pet umorov in 11 poskusov uboja. Obvezno varstvo v ustanovi za mentalno oskrbo so mu odredili na podlagi forenzičnih psihologov, ki so ugotovili, da moški od leta 2007 trpi za klinično obliko paranoidne shizofrenije. "Sodišče je tako precenilo, da obtoženi ne more nositi odgovornosti za svoja dejanja in kakršnekoli obtožbe," so še sporočili s sodišča.

icon-expand Napad na Norveškem FOTO: AP

"Moril je, da bi dosegel preporod," so v razlagi obsodbe razložili sodniki. "Mislil je, da bo oslepel, če ne bo ubijal," so še dodali. Tako so mu odredili obvezno varstvo v ustanovi za mentalno oskrbo. Naročili so mu tudi, da mora žrtvam izplačati kompenzacijo, poroča Euronews.

Ker naj bi imel storilec v preteklih letih že psihične težave, je čas od prijetja do sojenja preživel v zdravstveni ustanovi. Spomnimo V sredo 13. novembra 2021 je policija v kraju Kongsberg, približno 80 kilometrov jugozahodno od norveške prestolnice Oslo, prejela več obvestil o napadu v središču mesta. Policisti so ugotovili, da je imel moški pri sebi 62 puščic in štiri nože. Kot je pojasnil policijski inšpektor, je osumljenec žrtve najverjetneje najprej ranil z lokom in puščicami, nato pa jih je ubil z drugim orožjem. Med drugim naj bi streljal v lokalu in trgovini. Policija je osumljenca aretirala, moški se je upiral in skušal zbežati. Deloval je sam. Napad je trajal 35 minut, zato so norveške oblasti preverile tudi delovanje policije med samim napadom.