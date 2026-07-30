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Za naročen umor odpotoval v tujino, v hotelu skrival pištoli in denar

London, 30. 07. 2026 15.18 pred 16 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.L.
Johannes Kongsnes Natland

Pri 18 letih je Norvežan Johannes Kongsnes Natland odpotoval v Veliko Britanijo, ker bi moral po naročilu švedske kriminalne tolpe umoriti za zdaj še neznano osebo. Policija je na vrata njegove hotelske sobe potrkala prav na dan, ko je načrtoval umor. Tolpa mu je obljubljala 25.000 evrov nagrade. V Angliji so ga zdaj spoznali za krivega, kazen bo znana oktobra.

Johannes Kongsnes Natland je na Norveškem delal v piceriji, denar naj bi potreboval za drogo.
Johannes Kongsnes Natland je na Norveškem delal v piceriji, denar naj bi potreboval za drogo.
FOTO: Profimedia

17. marca lani je najstnik priletel v Manchester, dva dni pozneje pa naj bi izvedel umor. Aretirali so ga ravno 19. marca zgodaj zjutraj v hotelu na severu Anglije.

Ko je na hotelska vrata potrkala policija, jim je Natland odprl, nasmejan pa je proti policiji z rokami gestikuliral streljanje. Policisti so ga nato stisnili ob steno in aretirali. Pod njegovo posteljo so v plastični vrečki našli dve pištoli in naboje.

Kdo je bil tarča napada, policija še vedno ne ve, medtem ko so močno prepričani, da se je najstnik vseskozi zavedal, v kaj se spušča.

Preiskava se osredotoča predvsem na njegovo komunikacijo prek spleta. Dopisoval se je z osebo pod uporabniškim imenom "Agent 47", ki mu je povedala, kako priti v Anglijo, v katerem hotelu naj prespi in kje bo prevzel denar.

Na telefonu je imel med sporočili tudi zelo podrobna navodila z zemljevidi, slikami in videoposnetki, kje bo našel vrečo s pištolo. Analiza varnostnih kamer je med preiskavo razkrila, da je orožje in dobrih 2000 evrov prevzel v gozdu, kamor ga je odpeljal taksi.

Pred odhodom v Anglijo je Natland svojemu dekletu sporočil, da "gre na noro misijo" in da bo nekoga umoril. Obljubil ji je, da bo življenje potem "čudovito". Ko je prevzel orožje, ji je poslal sliko pištole in ji napovedal, da se bo vse skupaj "kmalu zgodilo". Fotografije pištole je poslal tudi prijateljem.

Na telefonu je imel podrobna navodila z zemljevidi, fotografijami in vidoposnetki.
Na telefonu je imel podrobna navodila z zemljevidi, fotografijami in vidoposnetki.
FOTO: Profimedia

Na sodišču se je Natland zagovarjal, da je pozneje spoznal, da je v resni zagati in da se je nameraval ustreliti v nogo, da mu umora ne bi bilo treba dejansko izvesti.

Trdil je tudi, da se je v sporočilih prijateljem le bahal in da je bil v resnici zelo prestrašen. A preiskovalci so ga ujeli na laži, saj je med telefonskimi klici iz pripora svoje dekle prepričeval, naj ne priča.

Kdo je naročnik?

Naročnik umora je švedska kriminalna združba Foxtrot Network, ki ima podporo Irana, Britanci in Američani pa imajo združbo pod sankcijami. Združba naj bi imela prav v imenu Irana izraelske in judovske tarče po vsej Evropi.

Mreža je vpletena tudi v čezmejno tihotapljenje drog, svoje kaznive akcije pa naj bi oglaševali prek Snapchata, Telegrama in Signala, 'specializirali' pa naj bi se prav v novačenju najstnikov.

Norveški najstnik je v domovini s polovičnim delovnim časom delal v piceriji, na sodišču pa je dejal, da je na načrt pristal, saj je mislil, da gre za šalo oziroma prevaro, denar pa je potreboval za nakup droge. Natland je bil sicer nadarjen nogometaš, droge pa naj bi začel jemati že pri 13 letih.

Kazen bo znana oktobra, do zdaj pa je Natland priznal dve kaznivi dejanji, povezani s posedovanjem orožja in streliva.

Foxtrot Network kriminalna združba Johannes Kongsnes Natland

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300 let do specialista
30. 07. 2026 15.40
Zmanipulirano dete s strani prišlekov, ki so prišli "delat", kam je Evropa zabredla to enistavno ni za verjeti. Levaška Sorošoidna zabloda je prinesla samo kriminal in mafijo, kar je bil tudi njen cilj, nas pa prepričujejo v "sobivanje in strpnost". Od teh hord je le 1% ljudi, ki so prišli delat.
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