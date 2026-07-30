Za naročen umor odpotoval v tujino, v hotelu skrival pištoli in denar

Johannes Kongsnes Natland je na Norveškem delal v piceriji, denar naj bi potreboval za drogo. FOTO: Profimedia

17. marca lani je najstnik priletel v Manchester, dva dni pozneje pa naj bi izvedel umor. Aretirali so ga ravno 19. marca zgodaj zjutraj v hotelu na severu Anglije. Ko je na hotelska vrata potrkala policija, jim je Natland odprl, nasmejan pa je proti policiji z rokami gestikuliral streljanje. Policisti so ga nato stisnili ob steno in aretirali. Pod njegovo posteljo so v plastični vrečki našli dve pištoli in naboje. Kdo je bil tarča napada, policija še vedno ne ve, medtem ko so močno prepričani, da se je najstnik vseskozi zavedal, v kaj se spušča.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Prevzel je orožje, strelivo in del denarja, fotografije pa pošiljal prijeteljem. Profimedia

Natland ob aretaciji. Profimedia



Preiskava se osredotoča predvsem na njegovo komunikacijo prek spleta. Dopisoval se je z osebo pod uporabniškim imenom "Agent 47", ki mu je povedala, kako priti v Anglijo, v katerem hotelu naj prespi in kje bo prevzel denar. Na telefonu je imel med sporočili tudi zelo podrobna navodila z zemljevidi, slikami in videoposnetki, kje bo našel vrečo s pištolo. Analiza varnostnih kamer je med preiskavo razkrila, da je orožje in dobrih 2000 evrov prevzel v gozdu, kamor ga je odpeljal taksi. Pred odhodom v Anglijo je Natland svojemu dekletu sporočil, da "gre na noro misijo" in da bo nekoga umoril. Obljubil ji je, da bo življenje potem "čudovito". Ko je prevzel orožje, ji je poslal sliko pištole in ji napovedal, da se bo vse skupaj "kmalu zgodilo". Fotografije pištole je poslal tudi prijateljem.

Na telefonu je imel podrobna navodila z zemljevidi, fotografijami in vidoposnetki. FOTO: Profimedia

Na sodišču se je Natland zagovarjal, da je pozneje spoznal, da je v resni zagati in da se je nameraval ustreliti v nogo, da mu umora ne bi bilo treba dejansko izvesti. Trdil je tudi, da se je v sporočilih prijateljem le bahal in da je bil v resnici zelo prestrašen. A preiskovalci so ga ujeli na laži, saj je med telefonskimi klici iz pripora svoje dekle prepričeval, naj ne priča.

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