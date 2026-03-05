Norvežan zamenjal stanovanje za gozd

Kako čimprej odplačati kredit, je pogosto vprašanje vseh, ki imajo dolgove. In mlad Norvežan se je odplačila dolga lotil na precej nenavaden način. S psom Bokom sta se preselila v šotor, ki ga je postavil v gozdu blizu Osla, svoje stanovanje pa oddaja. Na ta način bi hipoteko odplačal v dveh letih, je pojasnil in dodaja, da ima življenje v zasneženi naravi tudi številne druge prednosti.