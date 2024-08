Norvežani po rekordnih zasegih v boj proti 'kokainskemu cunamiju'

Tudi pregovorno organiziranim Skandinavcem primanjkuje sredstev, osebja in virov za pregledovanje vsega tovora. Tri pristanišča si namreč delijo le en mobilni skener, ki sicer lahko naenkrat analizira cel zabojnik. Potrebovali bi jih občutno več, saj ima država s Švedsko in Finsko, ki sta članici EU, več 10 mejnih prehodov, prav tako se zgodi, da enostavno ni dovolj osebja, ki bi s takimi stroji upravljalo. In prav zaradi vse strožjih nadzorov na mejah EU se na Norveškem bojijo, da bi kriminalci izkoristili ranljivost države in posledično tudi pristanišč.

Droga ja največkrat skrita v špranjah med ventilatorji in hladilnimi odprtinami. "Če bi imeli čas, lahko tako skrijete med 50 do 70 kilogramov droge v en zabojnik," je med pregledom v pristanišču pojasnil carinik Gard Belgen .

Generalni direktor norveške carinske uprave Øystein Børmer priznava, da jih čaka še veliko težkega dela. "Zavedamo se nevarnosti, da bi Norveška postala vstopna točka v Evropo za drogo iz Južne Amerike, saj EU uvaja strožje nadzore na mejah." Ob tem dodaja, da tihotapci svoj način delovanja nenehno spreminjajo, zato morajo biti tudi oblasti prilagodljive in učinkovite. "Izziv je, da imamo malo ljudi, minimalna sredstva in premalo opreme. Kontejnerjev pa je preveč, da bi lahko vse pregledali," priznava tudi vodja norveškega carinskega oddelka za tovor Per Olav Sønju.

Rekordni zasegi kokaina

Samo lani je norveška carina v kar 1847 primerih zasegla drogo z rekordno količino kokaina, kar je več kot v prejšnjih 10 letih skupaj.

Marca lani so tako na primer v predmestju Osla v pristanišču zasegli 800 kilogramov kokaina, s čimer so za večkratnik presegli prejšnji rekord. Le nekaj tednov kasneje pa so na istem mestu našli še 900 kilogramov droge. Aprila so nato ob zahodni obali pod ladjo, ki je priplula iz Brazilije, našli 160 kilogramov droge. Kriminalci so drogo želeli 'rešiti' s potapljači, a jih je prestregla policija. Tudi junija ni bilo kaj drugače, saj so odkrili dodatnih 600 kilogramov. Skupno so zgolj v Groruddalenu zasegli več kot dve toni, poroča The Guardian.

Kasneje so celo ugotovili, da je carinike opazovala skupina šestih Švedov, ki so bili povezani s švedsko kriminalno mrežo Foxtrot. Tolpe sicer redno nadzorujejo delo v pristaniščih, priznava carinik, tudi iz gozdnatega pobočja nad pristaniščem, od koder je lep razgled na območje, kjer z žerjavi premikajo zabojnike in opravljajo preglede.