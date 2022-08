Norvežani uspavali 600-kilogramsko mrožinjo Freyo

Norveške oblasti so sporočile, da so uspavale 600-kilogramsko mrožinjo Freyo. Kot razlog so navedli skrb za ljudi, ki so jo kljub opozorilom, da je to nevarno, množično hodili gledat in drezali vanjo. Strokovnjaki so sumili tudi, da je njeno zdravstveno stanje zaradi tega slabo in da je pod stresom.

Že nekaj dni je bilo jasno, da norveške oblasti razmišljajo o usmrtitvi mroža z imenom Freya, ki je osvojil srca javnosti s svojo prikupnostjo in sončenjem na različnih čolnih v Oslu. Samica mroža bi namreč po njihovem mnenju lahko ogrožala obiskovalce, ki so se kljub večkratnim opozorilom, naj jo pustijo pri miru, množično zadrževali ob obali in jo spremljali. Ob neki priložnosti je policija morala zapreti kopališče, po tem, ko se je žival pognala za kopalko v vodi. icon-expand Množinja Freya in številni ljudje, ki so si jo hodili ogledovat. FOTO: Norveški direktorat za ribištvo "Nepremišljeno obnašanje javnosti in neupoštevanje priporočil oblasti bi lahko ogrozilo življenja," je dejala Nadia Jdaini, tiskovna predstavnica agencije za ribištvo. "Zdaj preučujemo druge ukrepe in evtanazija je lahko prava alternativa," je še dodala. Usmrtitev naj bi bila sicer zadnja možnost, ki pa je hitro postala edina. Danes so namreč norveške oblasti sporočile, da so Freyo uspavale, poroča BBC. "Z opazovanjem dogajanja na kraju samem v preteklem tednu je postalo jasno, da javnost ne upošteva trenutnega priporočila o ohranjanju razdalje do mroža. Zato smo sklenili, da je verjetnost morebitne nevarnosti za ljudi velika, za dobrobit živali pa ne more biti poskrbljeno," je v izjavi dejal vodja direktorata za ribištvo Frank Bakke-Jensen. Dodal je, da so razmišljali tudi o drugih možnostih, vključno s selitvijo Freye, a so jim to odsvetovali zaradi skrbi za njeno dobro počutje. Postopek evtanazije je bil izveden na human način, je še zagotovil, truplo živali pa so potem odpeljali v nadaljnji pregled k veterinarju.