Norvežanke navdušuje skupinsko pletenje rokavic

Skupinsko pletenje rokavic za športnike je navdušilo Norvežanke. Norveški vzorec na zimskih puloverjih je svetovno znan in znova vse bolj priljubljen na zimskih oblačilih. In pred letošnjim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Trondheimu so se zbrale najbolj izkušene pletilke, ki bodo ročno, za vsakega športnika posebej spletle rokavice na palec. Navdušenje se je razlezlo po mestu in pletenje rokavic za nordijske športnike je postalo družabni dogodek.