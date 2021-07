Nosata medveda v dunajskem živalskem vrtu ponovno starša

Ob rojstvu so mladički nosatega medveda slepi in gluhi, od vrha smrčka do konice repa pa merijo zgolj deset centimetrov. V prvih tednih sta se dvojčici zadrževali v gnezdu, so pojasnili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani, Eurocomma. "Zdaj lahko živahne živalce dobro opazujemo. Predvsem oče Fernando se zelo potrpežljivo igra z naraščajem. Divjanje je tudi njemu v veselje," so nam navdušenje direktorja živalskega vrta Stephana Hering-Hagenbecka posredovali s predstavništva. Ko se mladički utrudita, se vsa družinica zvije v klobčič in počiva. "Takrat je vidna le zmešnjava glav, tac in tipičnih obročastih repov," so opisali.

Dvojčici, ki sta se skotili 22. maja, trenutno še sesata pri medvedji mami Puppe, vendar pa tu in tam poskusita tudi trdo hrano. Predvsem ju pritegneta kuhan beljak in sadje, meso pa jima za zdaj še ne diši. "Očitno še ne vesta, da so nosati medvedi vsejedi. Za Puppe in Fernanda je to že drugi naraščaj. Lanska mladička sta bila v sredini marca prepeljana v belgijski Bellewaerde ZOO," so pojasnili s predstavništva v Ljubljani.

Kako sta medvedki dobili ime?

"Pri poimenovanju naši skrbniki živali sledijo enakemu principu kot pri vzreji psov. Prvo leglo je dobilo imena na A, konkretno Alonso in Alessandro. Drugo leglo z dvema medvedkama pa Bonita in Belize. Gre za južnoameriška imena, kjer so tudi zelo razširjeni," je razložil Hering-Hagenbeck.