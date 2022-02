Noseča novinarka se bo lahko vrnila na Novo Zelandijo

Po tem, ko je zgodba noseče novinarke, ki se iz Afganistana ni mogla vrniti na rodno Novo Zelandijo, povzročila burne odzive po svetu, ji je država odobrila prošnjo za vrnitev. Kot so sporočile oblasti, se je zanjo izpraznilo izolirno mesto. Uredili so ji letalsko povezavo in jo pozvali, naj se vrne v državo.

Noseča novinarka Charlotte Bellis, ki so ji v Afganistanu, ker se zaradi strogih pogojev ni mogla vrniti na rodno Novo Zelandijo, pomoč ponudili celo talibani, je po poročanju BBC-ja zdaj uspela. Nova Zelandija ji je namreč po tem, ko se je njena zgodba razširila po svetovnih medijih in sprožila številne odzive, odobrila vrnitev v državo. Kot je sporočil predstavnik novozelandskih oblasti, so Bellisovi ponudili mesto za izolacijo in ji uredili let v domovino.

icon-expand Charlotte Bellis FOTO: AP

Spomnimo Na Novi Zelandiji velja, da mora vsak, ki želi vstopiti v državo (vključno z novozelandskimi državljani), v obvezno izolacijo za deset dni, in sicer v hotel, ki je pod vojaškim nadzorom. Kapacitete hotela so seveda omejene in zato veliko ljudi v tujini čaka, da se bo kakšna soba izpraznila in bodo lahko vstopili v državo. Med čakajočimi se je tako znašla tudi novinarka Charlotte Bellis.

Novinarka je septembra ugotovila, da je noseča s svojim partnerjem, belgijskim fotografom Jimom Huylebroekom. V času, ko sta se spoznala in začela razmerje, sta bila sodelavca pri časopisni hiši The New York Times, piše Guardian. Bellisova je pojasnila, da je bila v tistem obdobju nastanjena v Dohi v Katarju, kjer pa je nosečnost ženske, ki ni poročena, obravnavana kot kaznivo dejanje. Zato se je želela od tam čim prej umakniti. Za nekaj časa sta se s partnerjem nastanila v Belgiji, vendar tam ni mogla ostati dolgo, saj ni imela vize, prav tako ni imela urejenega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi dela, ki ga je opravljala, je bila edina država, kjer je imela urejene te dokumente, Afganistan. Tako ji ni preostalo drugega, kot da biva tam, dokler ji ne odobrijo vrnitve v domovino.