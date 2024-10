Noseča žena umrla pred očmi hčerke: 'Imam občutek, da je dojenček nekaj slutil'

Vse skupaj se je začelo okoli polnoči, je povedal za 24sata.hr. Odšel je iz hiše, skušali so namreč očistiti potok, da voda ne bi vdrla v hišo. "Tako je deževalo, da nismo videli ničesar. Takrat sem ženo zadnjič videl živo. Bili smo zunaj in se poskušali boriti s potokom, da bi rešili hišo, toda voda je bila neusmiljena. Vse je drlo močneje in močneje."

Medtem je žena zbudila 5-letno hčerko, jo oblekla in pripravila na evakuacijo. Ko je žena videla, da hiša ne bo zdržala in da se mora umakniti, se je odločila, da gre ven. Odločila se je skriti v bližnjo sosedovo garažo, ki ni bila v neposrednem stiku z vodo.

A do tja ni prišla. Drevo, ki je padlo, je ločilo mamo in deklico, ki sta se držali za roke. Mama je umrla pred očmi deklice. In to, da je videla nekaj tako strašnega, preganja Dina.

Kako se je deklica rešila, ne ve. "Bila je vsa krvava in hudo poškodovana, zato smo jo odpeljali v Konjic na šivanje. Polna je prask, a najhuje je to, da je videla smrt svoje matere. Sinoči se je zbudila v sanjah in mi povedala, da je sanjala poplavo in debla. Ta prizor smrti se pojavi v njeni podzavesti. Ampak zame je največja sreča, da je živa in prav ona mi daje moč za življenje. Prvo noč ni mogla spati niti jesti, zdaj pa je malo bolje. Začela je jesti juho, ker jo še vedno boli čeljust in ne more žvečiti hrane. Ampak zame je najbolj pomembno, da je tu."