'Nosečnice so prebadali z bajoneti. Otroke so sekali na pol'

Na spremembo političnega razpoloženja opozarja tudi analiza portala Politico, po kateri zgodovinski spor med državama vse bolj postaja pomembno notranjepolitično vprašanje na Poljskem. Povod za novo zaostritev je bila odločitev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da eno od vojaških enot poimenuje po "junakih UPA". Ukrajinska uporniška vojska (UPA) je za Poljake simbol enega najtemnejših poglavij druge svetovne vojne, saj jo povezujejo z množičnimi poboji poljskega civilnega prebivalstva v Voliniji in vzhodni Galiciji. Ukrajinci pa UPA vidijo predvsem kot gibanje, ki se je borilo za ukrajinsko neodvisnost proti Sovjetski zvezi.

Spor se je preselil v vrh politike

Na odločitev Zelenskega se je ostro odzval poljski predsednik Karol Nawrocki, ki mu je odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje – Red belega orla. Zelenski je odlikovanje vrnil v Varšavo, odpovedal pa je tudi udeležbo na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku. Poljski premier Donald Tusk je medtem obe strani pozval k umiritvi razmer. Opozoril je, da zgodovinski spor ne bi smel ogroziti sodelovanja med državama, ki ostajata ključni zaveznici v podpori Ukrajini proti ruski agresiji.

Zgodovina postaja predvolilno orožje

A to nikakor ni pomirilo duhov. Politico ocenjuje, da spor prihaja v politično zelo občutljivem trenutku. Poljsko prihodnje leto čakajo parlamentarne volitve, nacionalistične stranke pa vse bolj gradijo kampanjo tudi na odnosu do Ukrajine. Predsednik Nawrocki je že opozoril, da bi lahko Poljska blokirala približevanje Ukrajine Evropski uniji, dokler Kijev ne prizna odgovornosti za poboje Poljakov in se zanje ne opraviči. Po ocenah politologinje Renate Miekowske-Norkiene z Varšavske univerze predsednik izkorišča spreminjajoče se javno razpoloženje, saj je odnos dela Poljakov do Ukrajine danes precej bolj zadržan kot v prvih letih vojne.

Karol Nawrocki FOTO: AP

Dva milijona Ukrajincev postajata politična tema

Vse pomembnejše postaja tudi vprašanje ukrajinskih beguncev. Na Poljskem danes živi približno dva milijona Ukrajincev, od tega okoli milijon tistih, ki so v državo prišli po začetku vojne. Del Poljakov meni, da begunci preveč obremenjujejo javno zdravstvo, šole, vrtce in socialni sistem ter da do nekaterih socialnih ugodnosti dostopajo lažje kot domačini. V javnosti pogosto odmevajo tudi posamezni primeri kaznivih dejanj, v katerih so bili udeleženi ukrajinski državljani, kar dodatno krepi občutek negotovosti. Ker poljske oblasti praviloma ne objavljajo kriminalističnih statistik po državljanstvu ali narodnosti storilcev, trditev o splošnem porastu kriminala med ukrajinskimi begunci ni mogoče ne potrditi ne ovreči z uradnimi podatki. Kljub temu so vprašanja varnosti, socialnih ugodnosti in odnosa države do beguncev postala pomembna politična tema, ki jo vse izraziteje izpostavljajo konservativne in nacionalistične stranke. Gospodarske analize sicer kažejo, da so ukrajinski delavci pomembno prispevali k poljskemu gospodarstvu. Raziskava javnega mnenja, ki jo navaja Politico, pa kaže, da je več kot polovica vprašanih po zadnjih sporih poslabšala svoj odnos do Ukrajine in predsednika Zelenskega. Takšno razpoloženje vse bolj izkoriščajo konservativne in skrajno desne politične stranke, ki zahtevajo strožjo politiko do Kijeva ter zmanjšanje vojaške in finančne pomoči.

Kijev pri vprašanju zgodovine ne namerava popuščati

Na drugi strani tudi ukrajinsko vodstvo zavrača zunanje pritiske glede zgodovinskih vprašanj. Vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je poudaril, da nihče ne bo odločal, katere zgodovinske osebnosti bodo Ukrajinci častili. Podobno je dejal tudi Zelenski ob napovedi ustanovitve nacionalnega panteona ukrajinskih junakov. "Nihče nam ne bo govoril, kako naj živimo, kako naj govorimo, komu naj bomo hvaležni in katere junake naj spoštujemo," je dejal.

Zavezništvo ostaja, odnosi pa se spreminjajo

Čeprav Poljska ostaja ena najpomembnejših političnih, vojaških in logističnih podpornic Ukrajine, analitiki opozarjajo, da odnosi niso več tako enotni kot v prvih letih vojne. Vodja oddelka za Ukrajino pri poljskem Centru za vzhodne študije Tadeusz Iwaski ocenjuje, da bo usklajevanje zgodovinskih pogledov med državama izjemno zahtevno. Po njegovih besedah je Zelenski v zadnjih letih prestal precej večje politične pritiske iz Moskve in Washingtona, zato zahteve iz Varšave glede vprašanja UPA zanj nimajo enake teže.

Volodimir Zelenski pri svojem videnju zgodovine ne popušča. FOTO: Profimedia

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